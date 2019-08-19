馬華提呈新圖測獲批 拆馬華大廈建29層高樓

（吉隆坡19日訊）《The Edge財經周刊》報道，根據馬華於6月向吉隆坡市政局提呈的一份修訂計劃，決定拆除坐落吉隆坡安邦路的23層樓馬華大廈總部，重建一座29層樓高的建築物。

根據報道，馬華這項包括零售空間、小販中心、博物館、禮堂、多功能大禮堂、展覽中心及占據13層樓的164間酒店客房的發展藍圖，已獲得吉隆坡市政局附帶條件批準。

報道指出，馬華最先於2017年10月提交重建計劃，而緊接著於去年7月提呈的修訂建議書，提出拆除現有的23層樓大廈，重建一幢涵蓋辦公室、酒店、空中休閑區（Sky Lounge）及餐廳的70層的摩天大樓。

然後是去年10月，馬華又提呈另一份修訂後的建議書，這次是建議興建45層樓的大廈。

報道指出，1983年註冊為馬華公會資產的馬華大廈總部，所在地段為永久地契土地，面積是5萬3335平方尺。

去年便有傳聞指馬華有意拆除馬華大廈總部，並重建為71層樓高的商業大樓，惟目前仍不清楚第三次修改重建大樓計劃的原因，只是每次修訂後，新樓層的高度便會降低。

吉隆坡市政局於今年早前宣布，原先獲批準但地積比率高於《2020年吉隆坡發展大藍圖》頒布在憲報上所允許的產業項目，必須重新獲得吉隆坡市政局的準許。

根據報道，吉隆坡市中心的辦公室如今供過於求，因此，拆除辦公室是一項明智的舉措。

馬華大廈坐落黃金地段，附近有新加坡發展商豪利控股（Oxley Holdings）所開發位於吉隆坡城中城（KLCC）的豪利大樓（Oxley Tower）。

豪利項目也包括提供181間酒店客房與267套住房的卓美亞酒店（The Jumeirah KL），以及提供207間酒店客房與590套住房的索菲特酒店（SO Sofitel），這兩座大樓酒店預訂2023年竣工。

其他坐落吉隆坡安邦路的酒店包括萬麗酒店（Renaissance Hotel）、四季酒店（Four Seasons Hotel）以及2018年8月啓用的吉隆坡W酒店。