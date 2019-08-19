峇六拜輕快鐵即起展示 歡迎民眾瞭解及反饋







（檳城19日訊）檳州政府即日起至11月19日，在檳城與吉隆坡4個地點和6個流動櫃檯展示峇六拜輕快鐵計劃的資料和路線圖，民眾受促前往這些地點了解並提供反饋。

這4個地點分別為光大三樓、威省市政局、陸路公共交通機構（APAD）檳城分局及吉隆坡陸路公共交通機構總部，時間從早上8時至下午5時。

展示至11月19日

6個流動櫃檯分別在檳州國際機場（8月19至9月21日早上10時至晚上10時、峇央峇魯陽光廣場（9月19日至10月8日中午12時至晚上10時）、檳城技術發展中心（10月9日至11月19日早上10時至下午4時）、E-gate 特易購霸級市場（8月19日至9月18日早上10時至晚上10時）、雙溪里蒙巴士總站（9月22日至10月5日早上10時至晚上10時）及檳城中環廣場（10月6日至11月19日早上10時至晚上10時）。

資訊板3語文宣

光明日報記者今日走訪光大三樓的展示站，發現當局的資訊板擁有3種語言文宣，也能用掃描二維碼的方式取得資訊。

民眾也可使用當局提供的電腦作出建議或反饋，唯民眾只能在上述地點回饋意見，無法通過網站留言。

截至上午1時，光大三樓的展示櫃檯共接獲83人參與民調，其中1人反對此計劃。

根據觀察，民眾最關心的工程部份是輕快鐵經過的路線與地點。民眾張美嫻（28歲，文員）指出，由於她平常都搭公共交通，所以今日前來光大辦事時，也前來了解峇六拜輕快鐵計劃。

“我沒有汽車，每天都乘搭巴士到峇六拜上班，雖有時候巴士的手機應用程序所顯示的時間與實際有別，但整體的巴士服務都不錯。”

檳大藍圖首條輕快鐵

根據相關櫃檯所提供的資料顯示，峇六拜輕快鐵計劃是檳州交通大藍圖的首條輕快鐵，以貫穿檳島南北的公共交通。

目前此計劃的建議路線全長29.9公里，其中21.3公里是從光大至峇東共有19個車站，而南部填海計劃則佔另8.6公里共8個車站，總共27個車站。

該計劃主要建築包括遷移公共設施和興建高架橋，一般會興建在道路中間或路邊，預計2020年第三季動工，2027年第一階段開始操作。

峇六拜輕快鐵預計全程行車時間為58分鐘，行車頻率為每4分鐘一趟。預計每天可運載約8萬1000人次，可為60萬的人口服務。它還有完善設備，如100%無障礙空間和閉路電視等。民眾可瀏覽www.pgmasterplan.penang.gov.my 或撥打熱線1300-88-9700詢問，營運時間為早上8時至下午5時半 ，週一至週五。