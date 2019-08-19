高淵港口花蟹湧現 漁民大唱豐收







（威南19日訊）強風掠境使高淵港口漁民停航多日，漁穫量劇減，不過近日喜傳花蟹湧現，漁民收穫甚豐。

上週風災減少出海

高淵港口海域在上週經歷一場空前大風暴，海上養魚場漁排嚴重摧毀，漁民也基於天氣不好減少出海，以致各種魚蝦類都短缺。昨天週日，高淵港口熙來攘往人頭攢動，3個漁穫碼頭地板上堆滿花蟹、一些箱網漁排的“漏網之魚”，以及少量的“龍舌魚”、青殼蝦等等。

魚販黃輝吉接受光明日報訪問時說，這幾天花蟹產量很多，漁穫碼頭的標價從20多令吉至40多令吉不等，視體積大小而定。

花蟹肉質飽滿鮮甜結實，簡單地用清蒸、清炒就超美味，不需過多調料便能吮嘗肉質中天然海潮的鮮鹹味。

至於盛產花蟹的原因，大部分漁業業者都說，花蟹沒有特定產季，平時的撈捕量可能只有幾公斤至數十公斤不等，超過100公斤的數量已經少見，當其他漁穫歉收時，湧現花蟹，或是上天賜給漁民的珍饋。

高淵港口漁穫收購商許德財說，昨日漁民都陸續有斬獲，大多是十多公斤，其中一名漁民的捕獲量有40多公斤，以往他不曾捕到這麼多花蟹。

“漁穫要看潮汐、流水和天氣變化，這幾天的話是花蟹多一點，蝦量很少，還有一些是從箱網游出來的養殖魚種。”

月初風災高淵港口海上養魚場有700公噸的各品種魚類游失或死亡。風劫過後，公會申訴有逾百艘四方湧來的漁船日夜在災區釣魚，甚至放網捕魚。許德財說，畢竟漁排流失的魚群數量龐大，雖然迄今逾一星期，漁民仍會捕到箱網魚。