【檳威PSP開跑】 糗大 技術問題狀況多 道歉 Android無法下載











（檳城、大山腳19日訊）檳城智能泊車（Penang Smart Parking）系統今日正式啟動，但當局準備不夠周詳，出現許多技術問題，包括泊車感應器無法操作，現階段只有iOS用戶可下載PSP手機用程式。

由於Android用戶無法下載PSP，以致不能搶先首1萬名下載並完成註冊可享有5令吉儲值額的福利，不少Android用戶包括財政部長林冠英特別協調員黃偉益都在臉書上抱怨，指精明泊車系統不精明，還在產房生不出來。

黃偉益抨承包商丟臉

黃偉益甚至發文抨擊，指承包商不只丟了自己的信譽，還丟完檳州政府的顏面，檳州政府應對失職承包商罰款3萬令吉，以敬效尤。

魏祥敬：或延期推行

檳島市政廳財務管理常務委員會交替主席魏祥敬回應說，當局已發現智能泊車系統出現許多技術問題，檳島市長今早就此召開臨時會議，決定稍後發文告說明詳情，包括智能泊車系統或會延期推行。

威省9月裝感應器

威省市政局主席拿督羅查里說，首階段威省會裝置350個感應器，但9月才開始安裝。

他說，大山腳Icon City是威省推行PSP先鋒地區，會先安裝感應器，而威省約有2萬4000個泊車格，預計2020年12月前裝好感應器。

“裝置感應器，是方便執法員追蹤沒付泊車費的車輛，然後向他們開罰單。”

系統未列明如何查詢

光明日報記者今日嘗試使用PSP，發現在付費方面只能輸入泊車區、車牌號碼和泊車時間，泊車格一欄暫時無法輸入任何號碼。至於“泊車區”選擇一欄，系統並不是以大家所熟悉的街道名稱，如Jalan Macalister或Jalan Penang作為選項輸入，而是以Komtar A、Komtar B和Komtar C區分，且系統也未有詳情說明如何查詢泊車區，以致用戶在輸入資料上一頭霧水。

此外，當局昨日宣佈已在檳威兩地共安裝了997個泊車感應器，但查詢泊車情況功能尚未開放。根據系統說明，一旦啟用，用戶可迅速掌握500公尺範圍內的泊車情況，也可自行輸入目的地查詢泊車情況。

記者也在早上走訪已安裝感應器的多個街道，發現都有豎立智能泊車系統看板，並以灰底黃字編號區分智能泊車區，但許多司機仍舊採用固本泊車，因為泊車固本在明年12月31日後便會作廢。

感應器洞口長蘑菇

另外，本報記者也發現，Icon City商業區的泊車格已有開洞，相信準備埋下感應器，但或許空置太久，一些洞口已塞滿樹葉，甚至長出蘑菇。

HeiTech道歉允速解

檳城智能泊車系統出師不利，狀況連連，負責PSP的HeiTech團隊今午發文告，就出現的技術問題道歉。

文告說，該團隊嚴正看待Android用戶迄今還無法下載PSP問題，並已採取積極應對措施，一旦解決，將馬上通知大家。

此外，搶先下載註冊可享5令吉的名額，也增加多1萬個，並改為iOS用戶及Android用戶各別1萬個名額，這意味Android用戶不用擔心名額被搶光。

該團隊公關法魯斯瑪茲蘭受說，已下載的用戶，可透過該程式繳付泊車費。

民眾若有疑問，可撥打03-80268128，或電郵到[email protected]。