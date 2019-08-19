【港反修例示威】冀人道方式解決港問題 特朗普:天安門式鎮壓損貿協





（華盛頓、香港19日訊）香港《逃犯條例》修訂引發的政治風暴未有解決跡象，近日屢傳中國解放軍及武警壓境。美國總統特朗普昨天再就香港局勢開腔，重申希望以人道方式解決，若中國採取天安門式武力鎮壓示威，將損害中美得貿易談判。

特朗普指，雖然貿易協議不用國會批准，但他尊重國會，更重視國民意見，如果中方做出負面的事，以暴力收場，他認為很難與中國簽署貿易協議。

特朗普近日曾引述情報消息稱，中國調動大批解放軍到接近香港的邊境地區，而外國通訊社也拍到解放軍在深圳進行大型防暴演練的畫面，加上北京當局形容香港的抗議活動出現恐怖主義的苗頭，強調必須止暴制亂，外界關注解放軍可能開入香港進行鎮壓。

再勸習與示威代表對話

美國國安顧問博爾頓上周亦提醒中國小心處理香港問題，不要製造出新的天安門事件。

特朗普再次建議中國國家主席習近平與示威代表對話，認為這些示威代表是他見過的一些很好、很強力的代表，又說雖然與示威者對話，不似習近平的作風，但如世界改變，他真的這樣做，對各方都有好處。

反駁濫暴指控 警稱倒果為因欠公允

針對民陣指控警察濫用暴力，警方發表聲明回應，過去兩個月不少大型示威都發生暴力事件，強調警隊一直保持克制忍讓，竭力維持公眾秩序及保護市民安全，只是在有人暴力衝擊，或作出暴力違法行為，才使用相應武力，阻止事件惡化。

警方認為，示威者忽略其首先挑釁警方及暴力衝擊的行為，只批評警方使用武力，是倒果為因，有欠公允。

斥民進黨縱容罪犯 國台辦促台勿插手香港

台灣總統蔡英文近日就香港局勢發言，聲稱將用人道救援方式，給予個別香港居民赴台求助。中國國台辦發言人馬曉光今天在記者會上斥責民進黨罔顧事實、顛倒黑白，敦促停止破壞香港特區的法治，停止插手香港事務，以及縱容違法犯罪分子。

馬曉光說，民進黨當局公然聲稱為香港示威者提供庇護，行為不僅為少數暴力激進分子掩蓋罪行，更助長他們禍害香港的囂張氣焰，斥此舉會把台灣成為避罪天堂，直指任何人均無權凌駕法律之上。

蔡英文：北京勿錯判抱憾

蔡英文則說，台灣作為民主陣營的一分子，支持香港人追求民主自由，同時亦擔心香港的局勢惡化，強調台方會關心，但不會介入。

蔡英文呼籲北京和香港當局，要用智慧和誠意來化解衝突，不要將情勢惡化的責任推給並不存在的外力介入，亦不要拒絕和人民對話，更不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。

不滿管理層無回應訴求

港鐵車長靜坐請假罷工

早前發生的警民衝突事件中，警方於8月11日在港鐵葵芳站及太古站內施放催淚彈驅散人群。港鐵約700名車長實名聯署，要求港鐵管理層回應三大訴求，惟截至限期仍未得到回應，發起人呼籲所有車長“靜坐不上車”或“請假不上班”抗議。記者今早到中環、金鐘、九龍塘、北角等站視察，發現荃灣線、觀塘線列車服務如常，未有延誤。

聯署要求港鐵回應三大訴求，包括譴責警方、徹底清洗車站及列車通風系統中催淚煙粒子，否則或會拒絕執行職務。

有份參與聯署的車長透露，預計有200名車長響應。港鐵已經啟動後備機制，一旦有車長拒絕執行職務，便會安排其他車長代替。