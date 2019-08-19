林冠英：火箭未能關閉稀土廠 續說服首相瞭解環保

（吉隆坡19日訊）行動黨秘書長林冠英說，行動黨無法成功說服首相敦馬哈迪醫生關閉萊納稀土廠，但會繼續努力說服首相了解環保主義者真正關注的問題。

他今日發表文告指責伊斯蘭黨和巫統在馬來人和穆斯林中煽動種族和宗教仇恨，而馬華和國大黨則在非馬來人和非穆斯林中做出同樣的事情，希望能夠創造一個完美的混亂，來迎接希盟政府的終結。

“一個很好的例子就是前首相和國陣顧問拿督斯里納吉之前言之鑿鑿聲稱，行動黨控制了希盟政府，行動黨的部長們（非馬來人和非穆斯林）被任命，已導致馬來人之間的緊張局勢升級。但納吉這樣的謊言已不攻自破，因為行動黨並無法成功地說服首相敦馬哈迪醫生關閉萊納稀土廠。”

他說，納吉現在要求其所謂的“控制者”，即行動黨的領導人因未能關閉萊納稀土工廠而辭職，豈不是自相矛盾？

他說，伊斯蘭黨和巫統領導人雙雙把種族主義和宗教極端主義結合在一起，再加上馬華與國大黨在為其辯護，以便重新獲得權力，而最近印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾的事件，也已經瀕臨危險的程度。

林冠英說，反對黨和他們所控制的報紙都不會突顯希盟政府最近剛取得的好成績，即2019年第二季度的經濟增長率高達4.9％，而第一季度則是4.5％，馬來西亞是唯一一個第二季度經濟增長率高於2019年第一季度的東盟國家。

他說，當希盟政府致力於採取合理和溫和的方式治國和處理問題時，上述反對黨則通過散播種族仇恨和宗教恐懼，以便能夠重新獲得聯邦政府的執政權，但他們是不會成功的。

“希盟政府也會致力於傾聽包括不同觀點者的意見，即使已決定尋求更好的替代方案時，也是如此。這就是民主的一部分，行動黨領導人將繼續積極參與決策過程，以便改善民主、公共健康和安全，以及人民的生活水平。”