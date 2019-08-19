PLUS配合政府倡議 未來大道收費站無欄桿

（吉隆坡19日訊）配合政府倡議的“多通道自由流動”（Multi-lane free flow）系統目標，南北大道公司（PLUS）目前正致力於落實大道收費站無欄桿措施。

需與多機構合作談判

南北大道公司技術與創新主任山蘇伊茲漢說，這方面需要馬來西亞大道局（LLM）及陸路交通局（JPJ）等多個機構的合作，因為單憑該公司是無法推動這項措施。

他說，他們必須與相關單位合作、談判、測驗與嘗試，以落實大道收費站無欄桿措施。

他告訴《每日新聞》，創建多通道自由流動系統並非想象般簡單，需要克服落實過程中出現的許多障礙。

“這是因為馬來西亞有很多種車牌格式，我們必須先驗證車輛的身分。在歐洲，車牌都由政府發出，而本地車主卻可以從汽車配件商店訂購所需的車牌格式。”

山蘇伊茲漢透露，南北大道公司已在3個地點，即Bandar Serenia、Southville及梳邦鎮進行車牌識別測驗。他說，這項測試旨在結束自動車牌識別技術與收費站系統，以查出車輛的身分和司機想要的付款方式。

“相關措施早於兩年前就開始推行，但目前還沒有確切的落實時間。”

“我們也與新加坡的大道營運商分享信息，但本地的情況始終跟那裏不同，因為新加坡是一座島嶼，汽車只會在那個地方的周圍來回走動，他們今天可能沒有付過路費，但明天還是要給，無法逃離系統。

他說，馬來西亞的汽車來自不同方向，有些從泰國，有些會駕上前往沙巴和砂拉越的船只。他們可能沒有繳付過路費用，進而影響公司的過路費收入。

山蘇伊茲漢表示，盡管面對一些困難，但南北大道公司依然會致力落實大道收費站無欄桿的措施。

他說，所有問題都可以通過科技使用來解決，他們正尋找一些有效方法來落實。