片場掐許凱屁股 粉絲氣罵白鹿性騷擾

（北京19日讯）两人到底什么关系？

去年因演出《延禧攻略》“富察傅恒”一角走红的中国男星许凯，最近接演时代剧《烈火军校》，饰演一名玩世不恭的富家少爷，跟女扮男装的白鹿大谈军中恋情。

不过，最近有一段剧组影片流到网路上，白鹿疑伸手掐许凯的大腿和屁股，让许多看到画面的粉丝感到不舒服，直骂她根本就是性骚扰。“关系再好也不能这样”、“如果是剧本，那编剧也太猥琐了”，但也有人认为应该只是配合剧情，两方意见掀起一片争议。

对此，许凯、白鹿所属经纪公司老板于正澄清“掐屁股”是戏里的安排，只是在正式播出时剪掉了。“这些批评过激粉丝的污言秽语，根本不算粉丝，还有那些一直骂我家女艺人的脑残粉，你们听好了，要闹你们继续闹，不会妨碍我们一家人关系好。”于正甚至放话，以后许凯和白鹿会有更多合作。“骂也没用，是你们逼我非得维稳的，啦啦啦啦真好！”

此外，于正也发出声明澄清白鹿疑似掐许凯屁股的片段，被非官方的管道泄漏，导致艺人遭到恶意中伤，并谴责这种行为，表示已经委派律师取证，为了维护艺人声誉，将保留法律追诉权利，也请大众不要再颠倒事实。

《烈火军校》已是许凯与白鹿第3度合作，两人之前合作的另一部剧《招摇》时被指戏假情真，又拍到他出入她的香闺，但两人一直未有承认恋情。