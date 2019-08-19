新海峽時報：總價430億 料發債券買15大道

（吉隆坡19日訊）《新海峽時報》引述消息指出，政府可能會發行債券以收購國內15條高速大道。

報導指，政府有一項關於收購包括南北大道（NSE）在內的15條高速大道的提案，總價值為430億令吉。

他們說，道路使用者可在2038年免收費之前，節省高達45％的費用。

他們表示，政府將以308億令吉收購南北大道公司擁有的高速大道，以及以31億令吉收購Prolintas大道公司所擁有的高速大道，以56億令吉收購金務大（Gamuda）旗下4條大道特許經營權以及27億令吉收購IJM Corp Bhd擁有的大道。

“有人建議政府通過向特許公司發行債債券來支付這些收購。”

“國庫控股將設立一個名為高速大道信托的特別用途公司（SPV），代表政府收購特許經營權。”

消息說，一旦所有涉及在潛在交易的各方都同意大道的企業價值，國庫控股的SPV將發行永久債券文件。 一張債券（文件A）的價值為301億令吉，另一張（文件B）的價值為127億令吉。

他們表示，文件B將獲得政府擔保，而文件A將獲得100億令吉現金，並表示這兩種文件都是可交易的，年票利率為6％，即16億令吉。簡而言之，SPV將以100億令吉的現金和201億令吉的債券購買特許經營權。

不過，工程部高層受詢及此事時表示，他未曾聽過這項建議。