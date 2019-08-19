前總警長：別等調查了 立即撤扎基爾居留權

（八打靈再也19日訊）前全國總警長丹斯里拉欣諾呼吁政府撤銷印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾奈克的永久居留權，並將他遣返回印度。

拉欣諾指出，雖然首相敦馬哈迪醫生指出，若證實扎基爾奈克抵觸刑事罪，將會撤銷其永久居留權，而調查工作需要時間。

“我認為扎基爾的言論已經觸及宗教敏感，並傷害了國內非穆斯林的感情，特別是印裔族群，因此我們不應該繼續等待警方的調查結果。”

他昨天對英文《星報》說，扎基爾奈克在吉蘭丹所發表的言論是無可抵賴的，就像對方過去在印度的所作所為一樣，在此他呼吁政府撤銷扎基爾奈克的永久居留權，然後將對方交還給印度政府，讓對方受到印度法律的制裁。

拉欣諾指出，一些人可能不同意他的觀點，但他們應該反思為什麼印度有這麼多伊斯蘭傳教士沒有受到印度政府對付，而只有扎基爾奈克遭到對付。

“那一定是因為對方在印度的所作所為已經抵觸當地法律，使得印度政府將他列為通緝犯。”

他強調，大馬不需要一名外國人前來這里，然後利用宗教問題引發混亂及麻煩。

他補充，大馬不需要像扎基爾奈克這麼一個人，而且他也覺得將對方遣返印度，無論是朝野雙方都不會反對。

他強調，我國並不缺乏伊斯蘭傳教士，因此政府不應該盲目的接納對方。

他指出，作為一名愛國人士，他對於一名只是擁有永久居留權的外國竟然大膽的以不同種族之前的宗教，發佈這種具有煽動性的言論感到受傷。

“這證明他不尊重我們的生活方式。大馬人在互相尊重對方信仰和族群的基調下和諧的生活在一起。”

拉欣也質疑，扎基爾奈克是印度通緝犯以及對方總是口不擇言傷害其他人的信仰，時任政府為何要在2015年發給對方永久居留權。

“這樣一個人為什麼會被發出永久居留權，對一些人來說要取得永久居留權需要多年的努力，並且對於大馬要作出貢獻；當時在發出永久居留權時，有關當局是否已盡職的做好其背景的審查。”