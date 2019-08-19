【莫哈末沙亞中元宴】 憂被噓 社團不邀火箭領袖 彭文寶：尊重決定

（北海19日訊）檳州行政議員彭文寶表示，基於受到一些課題影響，令目前局勢充滿不確性情況，有人擔心邀請行動黨領袖上台致詞，會遭人狂噓和趕下台，所以寧願不請或不給致詞。

對於這樣的安排，彭文寶表示會尊重理事會的決定。

他說，在日前，有一個中元組織告訴他，某群人準備在台下搞事，會對他狂噓，所以理事會才沒有邀請他出席宴會。

“其實我從政那麼多年，政治人物遭台下民眾狂噓，已非第一次碰到，所以並不會驚慌害怕，或臨陣退縮，如果理事會邀請我，我還是出席，甚至敢在台上致詞”。

他說，噓人其實有分兩種，一種是明白的人，而另一種是不明白的，所以他覺得沒有對與錯，只要繼續做好自己的本份，履行議員該有的責任，為民為國，表達人民的心聲就可。

他昨晚在莫哈末沙亞盂蘭勝會慶讚中元聯歡宴會上，如是指出。

他也揶揄馬華領袖日前到其服務中心提呈反對爪夷文課的備忘錄，要他敢敢向首相和教育部表達立場，而不是只會講不敢做，其實此舉已凸顯馬華已走投無路，是一個只會提呈備忘錄和什麼也做不到的政黨。

孫意志：檳中元會團結力量

檳州行政議員孫意志指出，檳州中元聯合會的成立，旨在聯繫和團結各地中元街區的力量，共同發揮中元文化和推動慈善教育工作，基於威省缺乏聯絡站，因此在推行方面需要很大人力和時間。

他說，華人需要團結起來，尤其面對人口生育下降，目前只佔總人口21％，無論在教育、政治或宗教方面，大家都應該努力，捍衛民族的權益。

理事會主席陳海泉說，慶讚中元節是我華族的傳統文化，大家也能藉此聯絡感情和弘揚宗教。

他說，該會已計劃在未來重建廟宇、建造籬笆和有蓋籃球場，因此希望州議員能給予鼎力的協助，讓這項目標能達成。

理事會是晚贈送紀念品予受封高級拿督的陳海祥和准拿督洪亞福之外，也通過義賣《光明日報》為新路義消隊籌得700令吉。