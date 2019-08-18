稱無意侮辱任何人 官有緣週一錄供

（怡保18日讯）企业家官有缘证实自己被警方传召，将于明午在怡保录取口供。

官有缘今日发文告指出，他对于自己之前要求占我国公务员大部分的武装部队到联邦土地发展局（FELDA）帮忙的言论中使用侮辱字眼而感到抱歉，他数日前已通过各大媒体向大马军人道歉。

“我绝对无意侮辱任何人，我为我的错误感到非常抱歉，我真心感激军人对国家的贡献和牺牲。”

他说，他是一名年近87岁的爱国公民，身为一名拥有经验的老商人，他有信心能协助政府改善经济状况，而事实上他于上届全国大选就有通过财务支持希盟。

他表示，他是看见前任第二财长拿督佐哈里指，相对于我国目前的人口，国内目前拥有最多公务员，才会于今年8月10日撰写这篇“我对于减少公务员及改善其机制的建议”的文章。

他引述佐哈里的言论：“我们总共有160万名公务员，意味着一名公务员需服务约19.37名马来西亚人。若与其他国家的人口和公务员比例作比较，新加坡是1对71.4人、印尼是1对110人、韩国是1对50人、中国是1对108人、日本是1对28人、俄罗斯是1对84人，以及英国是1对118人。”

对此，他指出，他在文章中写了6项建议给希盟政府，以减少和改善由前朝国阵政府创造出公务员过多的问题。

他提出的6项建议包括：停止聘请新的公务员、政府应严正看待每个部门的职员名单，并对多余的公务员发出退休通知、建议军人当中应该要有一些替代联邦土地发展局种植园的外劳、新经济政策拓展至非土著领域等。

他表示，他之所以会要求军人在联邦土地发展局内帮忙，原因是该局每年都亏损数十亿令吉，且根据2017年的报告，该局已累积100亿令吉的损失及120亿令吉的债务。他相信军人在油棕园能防止盗窃及拥有监督能力提高产量。

“实际上，已故行动党主席卡巴星也曾于2012年的记者会上表示，低军衔的军人应被部署到街道维持停车场的公共安全等。我的错误就是使用侮辱性字眼，而我也已就此公开道歉。”