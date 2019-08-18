沒欠債與人結怨 老婦家遭潑漆噴鏹水

（麻坡18日訊）麻坡新加望一名77歲華裔老婦的住宅接二連三遭不明人士拋擲紅漆及黑漆，讓她深感困擾，因此呼籲對方出面好好商量，而不是暗地里為難她老人家。

這名鄭姓老婦在民主行動黨峇吉里國會選區聯委會主席魏宗賢陪同下，召開記者會時表示，該住宅目前只有她和一名仍在中學求學的孫子居住，其他孩子則在外地工作。

她說，她是在8年前買下這所房子，可是至今已經遭人拋擲8次黑漆及紅漆，單單今年就發生5次，而她每次在事件發生後都有向警方投報。

她指出，半年前的一個早晨，她獨自一人騎腳車出外準備到巴剎時，在屋外遭一名蒙面男子噴灑鏹水，導致腹部及腿部被灼傷，慶幸傷勢並無大礙，送往麻坡醫院洗了傷口後獲准回家。

“5天前住家才被人拋擲紅漆而向警方報案，今早對方再丟3包紅漆在住家範圍，擊中住家籬笆外、走廊及汽車。”

她說，過去也不曾向高利貸借錢，而且也沒有與人結怨，不明白為何會接二連三遭人對付。如果真的有冒犯對方，就應該當面商量。

她補充，這讓她每天提心吊膽過日子，如果情況依然繼續發生，會考慮賣掉這所房子搬到其他地方。

魏宗賢強調他將會會見麻坡警區主任，以了解這多起事件的調查進展，同時也呼籲警方盡快把不法之徒繩之以法。

他說，如果對方認為事主與其他人之前發生意見不合，或者其他恩怨，他願意充當雙方的調解人，化解雙方的糾紛。