“激起種族情緒” 敦馬斥扎基爾言論逾界

（吉隆坡18日訊）首相敦馬哈迪說，印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾奈克作為馬來西亞永久居民，他可以宣教及宣揚伊斯蘭，但不能參與我國的政治，而他指“華人是客人”並激起種族關係緊張的言論，顯然已經逾界。

他於今日為第62屆國際統計大會主持開幕後在記者會上說，他不清楚誰是給扎基爾永久居民權。

“我們不會阻止他宣教，但他顯然想要參與我國的種族政治，他正在激起種族情緒，這可是非常糟糕的。”

“因此，警方必須調查他是否引起種族關係緊張，顯然的，他已經是。”

他強調，希望聯盟政府尊重法治，政府當局是依法行事。

在受到媒體詢及檳城、吉打和玻璃市已下令禁止扎基爾公開演講，政府是否應該禁止他公開在全國各地宣教，直至警方完成調查為止時，馬哈迪的回應語氣嚴厲，與之前大相庭徑。

他說，由於沒有國家會收留扎基爾，所以馬來西亞不能送走扎基爾，而且若把扎基爾驅逐出境，或會令其面對被殺害的風險。

“扎基爾可以講道，但不能參與我國的政治，但他沒有這樣做，他說若要把他送回印度，就要先把華送回中國、印度人回去印度。”

“這是政治性的言論，我們對不同族群一直保持敏感，小心異異的發言，我從不會說要華人回去中國的言論，但他（扎基爾）來到這裡，說若要把他送回去，就先要把華人送回去中國，這已經是政治了。”

馬哈迪說，若扎基爾想談論宗教，可以如此做，但必須談正確的宗教觀，而非捏造。