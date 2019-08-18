3歲不會說話學鋼琴譜寫人生樂章 趙俊毅用音樂回饋大馬





（吉隆坡18日訊）32歲的作曲家趙俊毅在小時候，語言能力和肢體協調都較同齡小朋友遲緩，5歲以前連一句完整的話也拼湊不出；他在父母的安排下進入音樂中心學習鋼琴，自此譜寫了人生新樂章，並先後到北京中央音樂學院及美國印第安納大學雅各布音樂學院深造。儘管已獲美國綠卡並定居該國，但他不曾忘根，決心用音樂回饋這片孕育他成長的土地，用自己的音樂創造力融合本土多元文化特點，讓屬於大馬人的時代情懷透過音樂方式永久保存、流傳。

在家中排行老二的他，有一位哥哥和一個弟弟。父母在他3歲時就發現他的語言和肢體和其他小朋友不同，其個性內向沉默，不擅與人溝通，不僅不會說話，就連動作反應都較慢。

家人擔心患自閉症

父親趙訪明（65歲）聲稱，俊毅當時只會說很簡單的單詞，學習進度明顯落後，在家裡玩拋球遊戲，俊毅的反應也較遲鈍，不像其他小孩般靈活敏捷。

“我們有帶他到一些學習中心進行肢體協調的訓練，也曾擔心他是不是患有自閉症，最後在醫生的建議下讓他學游泳和音樂，作為刺激他的大腦發育。”

從俊毅5歲開始，父母便將他送到家裡附近的音樂中心學習鋼琴，卻意外發現彈琴不僅慢慢改善了孩子言語問題，也為他的人生開啟了新的大門。

“我們最初擔心俊毅在學校無法與人相處和溝通，但發現他逐漸有進步，開始可和別人交流，不過這樣的進展需一定時間和耐心。他學鋼琴也不能像別人一樣每年都考升級試，而是慢慢一年只考一級。”

趙俊毅自嘲，自己人生的第一張成績單（幼稚園）是全班倒數第二名，不過在多年持之以恒學習後，學業成績大幅躍進，甚至還在大馬教育文憑（SPM）中考獲9A的佳績。

對一個小孩而言，要求他們在充滿玩心的童年靜下心來按表操課每天練習彈琴並非易事，俊毅也坦言自己偶爾會偷懶，偷偷在“打卡簿”中標記自己完成練琴，惟他從沒放棄過音樂，最大的推動力來自他的好勝心。

他直言是一個好勝心強的人，喜歡不斷的挑戰，想要讓自己做的事情榜上有名，所以會特別花心思努力學習。

趙俊毅上了中學後，生活也離不開音樂，除了鋼琴外，他也加入華樂團接觸不同的樂器，並開始學習作曲，積極參加校內外的演出和比賽，求學生涯忙碌卻充實。

俊毅的哥哥趙俊彥也同樣熱愛音樂，擅長演奏二胡，目前在新加坡的大學擔任音樂老師。兩兄弟常有機會一起合作，一個譜曲一個演奏，發揮互補作用；至於父親和母親則是雪隆海南會館的文藝團團員，夫妻倆擅長舞蹈，父親趙訪明年輕時還曾學習芭蕾舞。

出國進修負擔重 父寫30申請信求資助

趙俊毅在18歲隻身到北京中央音樂學院進修5年，之後再到美國印第安納大學修讀碩士，主修作曲；然而，求學之路並非一帆風順，在北京的生活費和學費成了趙家的難題，首年的所有費用須由家裡墊付，對一個小康之家而言負擔頗重，“那是我人生中第一次感覺自己如此沒用，要向家裡拿錢。”

他愧疚地說，爸爸為了替他籌集獎學金，寫了超過30封申請信到處投石問路，希望能獲大集團資助，最終成功獲金獅集團和IOI集團破例為音樂學生提供援助，讓他得以順利完成學業。

“至於到美國大學深造則是獲得完美集團的助學金援助，讓我能夠心無旁騖的進修。”

提及當初毅然決定到海外的原因時，趙俊毅聲稱，中學畢業後他便思考，若要在音樂這條路上走得更遠，出國深造無疑是更好的選項，恰巧父親有朋友在北京居住，在有人可照應下，他便飛去了。

“在作曲、指揮、大提琴和鋼琴學科間，我最終選擇了作曲，因為創作是唯一能從零開始學習的技能，而掌握樂器需有更強勁的底蘊，加上在中學時期就對作曲產生了興趣。”

愛鑽老城區逛巴剎 作品結合大馬文化

趙俊毅目前與中國籍妻子在美國定居，任職自由音樂人，身兼作曲家、鋼琴家及即興演奏的身份，也常應邀音樂藝術節或演出工作而返馬。詢及他進修吸取的都是國外音樂養分，為何創作風格卻多以大馬本土元素如“甘榜”、“巴剎”為主題時，他笑指，正因為在國外學習及生活多年，回頭來看自己國家才驚覺大馬有許多其他地方都沒有的“寶藏”。

“每一次回國，我都會鑽進吉隆坡的老城區和巴剎走走看看，每一次都會發現新事物，隨著城市化的時代趨勢，這些東西很快就會消失不見，所以我希望用音樂把這些關於地道生活和情懷的故事記錄下來，讓後人知道我們原本的生活面貌。”

他強調，他最大的優勢是把自己在國外學到的音樂元素結合大馬本土文化風情，激盪出新的火花，也讓音樂昇華，更富有生命力。

他此次受到雪隆海南會館邀請，為睽違7年的“2019馬來西亞華樂合奏大賽”專門譜曲《那些巴剎的日子》。