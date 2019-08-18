政府文件預示硬脫歐亂局 英或現燃料糧食藥物短缺

（倫敦18日訊）距離英國脫歐限期不足3個月，《星期日泰晤士報》引述外洩英國政府文件指，一旦英國於10月31日在沒有協議下硬脫歐，將面臨糧食、燃料及藥物短缺，港口可能出現持續3個月的混亂局面，多達85%經英倫海峽的貨車或無法順利通過法國海關。逾100名國會議員聯署，要求首相約翰遜召回休假的議員，開會討論脫歐危機。

報導指，該文件由內閣辦公室於本月製訂，印有“官方敏感資料”字樣，僅限有安全許可的官員參閱，英國政府在文件中列出代號“黃鵡行動”的計劃，以免基礎設施因硬脫歐出現毀滅性崩潰。

混亂局面恐持續3個月

根據文件內容，英國與愛爾蘭將恢復“硬邊界”，交通因抗議及封路而阻塞，陷入長達數月的停滯狀態，影響英格蘭東南部及倫敦的燃料供應。

對外港口交通方面，大批經英倫海峽的貨車或無法順利入境法國，清關手續可能延誤2天半，直布羅陀或因關口延誤而影響經濟。即使港口混亂情況結束，流量可能只及現時的50至70%，大批旅客滯留在歐洲機場或英國多佛爾港等地。

約翰遜訪法德爭取談判

由於港口無法正常運作，將導致新鮮食物、藥物無法由歐洲進入英國，食物價格飆升。此外，硬脫歐亦可能影響申領社會保障人士。

有政府消息人士指，上述情景極有可能在脫歐後發生，並非危言聳聽。約翰遜本周將展開上任後首次外訪，出訪法國及德國，與法國總統馬克龍及德國總理默克爾會面。約翰遜將向兩人表明國會無法阻止脫歐，如果要英國避免無協議脫歐，英國與歐盟要重新展開談判，一定要有新協議。

最新民意調查顯示，近50%英國受訪者更希望在沒有協議下硬脫歐，同時不希望在野工黨黨魁科爾賓成為首相。只有35%受訪者希望科爾賓成為首相，並舉行第二次脫歐公投。