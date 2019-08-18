【港反修例示威】民陣流水式集會 變相發動自由行







（香港18日訊）香港民間人權陣線（民陣）今天下午再辦集會，礙於原定遊行被警方打壓禁止，為容納隨時數以百萬計的港人參與，集會以流水形式進行，一方面讓參加者進入集會地點維多利亞公園，一方面帶領群眾離開，“去到金鐘、去到中環”，變相發起自由行，確保一二百萬人也可參與集會。

民陣召集人岑子杰預料今天集會人數有可能突破100萬，多於維園可容納的10萬人，集會將應警方要求流水式進行。他說，集會下午2時起集合，當維園人流多，會開始疏散程序，在民主派議員協助下帶領人潮往灣仔、金鐘、中環一帶港鐵站離開。

盼群眾“和理非”

今天的維園集會是民陣近一個月來、再次出面號召舉辦大型集會，參與人數備受關注。民陣在6月9日和16日舉辦大遊行，參與人數分別達到103萬和200萬人。至於流水式集會是否演變成遊街或變相遊行，民陣副召集人陳皓桓指出，警方承諾在人潮擠爆維園時，將會封閉英皇道、高士威道等周邊道路，有需要會再擴至天后、炮台山和銅鑼灣一帶，因此若人潮過多湧出維園，也不違法。

岑子杰批評警方不安排疏散路線，質疑警方刻意製造混亂，令集會難以管理。他呼籲參與市民保持“和理非”（和平、理性、非暴力）及冷靜克制，以免跌入弄權者的圈套，亦相信真正的“和理非”可向特首林鄭月娥施壓，使其必須回應5大訴求。

上千警力戒備

警方消息人士稱，今天會部署數以千計警力處理集會，但警察不會刻意現身，會容許示威者“自由行”，只要示威者不用暴力，警方不會用武。他分析說，警方認為示威者的策略是在灰色地帶游走，引警方先用武，尤其是接近民居地方，推警方到道德高地邊緣，將反修例運動的合理性提高；雖然民陣提倡集會“和理非”，但入夜後能否保持和平是未知數。