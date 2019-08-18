818集會不合法 警將傳召主辦方





（彭亨．關丹18日訊）關丹警區主任莫哈末諾助理總監指出，拯救大馬委員會主辦的“818”人民大集會不合法，並抵觸2012年和平集會法令，警方會傳召主辦當局問話和開檔調查。

“警方會調查集合毀謗言論情況。

“我之前已勸告主辦當局取消這場集會，因沒有獲得關丹市議會的批準使用權，但遺憾的是主辦方依然舉辦，沒有根據合法的程序。”

他說，主辦方在8月7日當天與到關丹警區總部進行洽談，雖然主辦方有根據程序並在10天前向警方申報要主辦大集會，但最終還是需要獲得關丹市議會批準使用場地。

“我再三向他們強調必須獲得市議會當局的批準，否則就不能舉辦大集會。”

他說，警方將援引2012年和平大集會法令來調查。

陳文德：公園是公共場合

另一方面，拯救大馬委員會主席陳文德回應說，從法律技術的層面來看，集會可以被詮釋成不合法，可是另一方面，公園是公共場合，只要關丹或外來市民想來，都可以來這里進行他們想要進行的活動。

對於執法單位沒有針對集會不合法性的問題而採取締行動，他表示新政府新作風，雖然表感謝，不過不知道警方是否會秋後算賬。

“無論如何，我們是‘嚇’（廈）門大學畢業的，嚇到長大的。“

問及今天的反應是否成功，他回答出乎他的意料之外。

至於出席人數，他表示不知道，無論5萬、5000或500都無所謂，主要是將訊息傳遞出去，向人民作出交代，也讓支持反稀土運動的人民獲知拯救大馬委員會在反稀土課題上立場不變，堅持到底。