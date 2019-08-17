陳文德：部長應捫心自問 818集會風雨不改

(關丹17日訊）拯救大馬委員會主席陳文德呼籲關丹民眾勇敢站出來，不能逆來順受默許希盟政敵厚顏無恥的大U轉，明天來觀賞一場特別為希盟政府呈獻的好戲。

他說，“818”人民大集會是要清楚告訴希盟政府，除了違背大選競選承諾之外，也對不起自己，同時也忘記了曾在第14屆大選前，自己簽署關閉萊納希望之書的承諾。

提醒勿忘曾簽希望之書

“全體內閣部長一致認同首相敦馬哈迪，在內閣允準萊納延長6個月運營執照，他們應該捫心自問是否對得起自己，此舉已讓所有支持他們的選民，對他們徹底失望。”

他接受記者訪問時，如此指出。

他說，昨天首相敦馬在記者會上有指焚燒大選宣言沒有意義，那他也聆聽老人家諫言，把原本要焚燒競選宣言的事項取消。

“但我們會以另一種方式來表達不滿，同時會讓這名善忘的老人家知道，你不僅善忘，還老糊塗。”

此外，他表示，在2星期前該會已向關丹警區總部及關丹市議會提呈“818”人民大集會的申請。

“關丹警區主任莫哈末諾已接見和了解該集會的事項，並批準活動可以進行，只是需要獲得關丹市議會場地的批準。”

他指出，雖然關丹市議會至今沒有回函批準場地的使用，但也沒有回函指不批準。再加上哥羅樂公園屬於公眾場所，只要是公民都有權利使用，根本無需擔心。

勿逆來順受做政府應聲蟲

“在國陣政府執政的時代，每一場反萊納的活動，人民也一樣敢敢站出來，都不曾害怕過，難道今天換了希盟做政府，人民就不敢站出來了嗎？”

他呼籲，明天在關丹哥羅樂公園主辦的“818”人民大集會照常進行，風雨不改，只要認為自己是在做對的事，就應該勇敢的站出來，而不是選擇逆來順受，默不出聲，做政府的應聲蟲。(LSL)

“絕對是一場好戲” 捧場民眾肯定值回票價

拯救大馬委員會主席陳文德告訴記者，明天的“818”人民大集會絕對是一場好戲，凡參與的民眾在出席觀賞後，肯定會值回票價。

他說，除了有諷刺政府的標語和橫幅之外，當天還會有許多讓人贊好的戲上演。

“我們還有讓您看了大喊過癮的好劇，在此先不透露，民眾記得出席捧場。”

他希望明天出席的民眾能把這出好戲全程拍攝下來，然後上載至臉書或社交媒體，並貼給所為官者，讓他們清楚看到自己的所作所為。