樂齡者控訴雪政府 老人福利 悄悄縮水







（吉隆坡17日訊）一群樂齡人士申訴，自希望聯盟執政中央後，雪蘭莪州政府承諾發放給州內子民尤其是樂齡人士的福利政策正悄悄縮水，包括取消2500令吉的“雪蘭莪親善基金”（Skim Mesra Usia Emas）及凍結每年500令吉的“雪蘭莪關懷健康醫藥卡”（Skim Peduli Sihat），同時也調高福利計劃的申請門檻，讓民眾深感不滿。

民眾戴愛菱（42歲，銷售員）指出，她的父親早已申請雪蘭莪親善基金，這項計劃從2008年開始實施，即60歲以上的老人家逝世後，家屬可獲得2500令吉撫恤金，至今已有10萬3320人受惠，但州政府卻於近期無預警取消這項計劃，並將從10月起，改以發放每年100令吉的購物券取代。

2500撫恤金改發每年100購物券

“這樣的做法對已申請的樂齡人士非常不公平，因為他們通過白紙黑字的方式提出申請，州政府如今卻違背承諾，說取消就取消，讓這些老人家在有生之年每年拿100令吉的購物券，試問他們要拿多少年才能拿滿2500令吉的購物券？那些已經80歲高齡的老人該怎麼辦？”

她於今日在民政黨雪蘭莪州公共投訴局主任林華正陪同下在記者會上指出，雪蘭莪州政府的“雪蘭莪親善基金計劃”於今年4月30日結束，但仍有許多民眾被蒙在鼓里，對此毫不知情，而她身邊也有發生真實案例，即有提出申請的老人家於5月1日去世，結果一分錢都拿不到。

戴愛菱表示，原有的2500令吉撫恤金是分兩次發放，即在老人家死後先發1000令吉，兩個月後再發剩餘的1500令吉，倘若家屬已經拿了1000令吉，領取1500令吉餘額的日期正好是在計劃取消後，是否意味著他們將拿不到錢？

她質疑，作為全國收入及儲備金最高的州屬，雪蘭莪州政府是否真的已經完全撥不出預算來延續惠民計劃，為何已經承諾人民的事情可以輕易出爾反爾？(LMY)

受惠者資料被再審核 健康醫藥卡不能用

另一位民眾林鴻志（54歲）也為樂齡人士抱不平；他表示，接獲很多老人家投訴，指現在已經無法再使用州政府推出的“關懷健康醫藥卡”，到行動黨州議員的服務中心查詢，才得知有關計劃從5月1日起凍結至31日，因為要再審核及更新受惠者資料，這段期間無法更新與使用。

據了解，雪蘭莪關懷健康醫藥卡是於2017年推出，符合資格的申請者能夠每年獲得州政府提供的500令吉醫藥津貼，利惠州內25萬個家庭或100萬名雪蘭莪州子民。

林鴻志表示，隨著關懷健康醫藥卡提高申請門檻，將原本3000令吉月收入或以下即可申請調整至月收入2000令吉以下才能提出申請，且還規定醫藥卡的申請者必須同時符合政府發放的“生活援助金”（BSH）及“愛心援助計劃”（E-Kasih）的申請條件，簡直強人所難。

他說，申請愛心援助計劃必須經過許多繁文縟節，包括官員會到家中進行家訪，且有權駁回申請，申請者的收入也必須是1500令吉以下，若要將醫藥卡與上述兩個計劃的條件綁定，相信很多人都無法通過申請，質疑州政府通過這樣的方式刁難人民，以節省開支。

領過一馬援金 更新資料卻不見了

戴愛菱說，她的父親也有申請關懷健康醫藥卡，在得知雪蘭莪州政府更改政策，即必須同時是生活援助金的受惠者，因此她帶著父親去更新生活援助金資料，但卻被官員告知查無資料。

“這是不可能的，因為我父親兩年前有領取過一個馬來西亞人民援助金，只是後來沒有去更新資料而已，但在希盟執政中央後，資料卻不見了。”

她說，官員還表示如今已經過了更新資料的期限，無法處理，必須等到明年2月或3月份才會重新開放，但在明年才更新資料的民眾只能領取2021年的援助金，這讓她感到不滿。

“所以父親明年無法領取援助金，只能等到後年，我覺得像被政府耍了，他們要透過這樣的方式節省一年的援助金，對我們非常不公平。”

林華正盼雪履行承諾

民政黨雪蘭莪州公共投訴局主任林華正表示，他們將會積極收集民意以便向雪蘭莪州政府領導反映民聲，希望州政府能夠履行原有的承諾，不要隨便取消惠民政策。

“在做中央政府前，（雪蘭莪州政府）什麼都答應人民，現在就什麼都取消，人民當然會覺得不公平。”

他說，他本身也完全不知道州政府已經取消2500令吉撫恤金的事，更遑論其他老人家，大家仿佛被蒙在鼓里一樣，根本不知道2500令吉的撫恤金變成了100令吉購物券。

他希望，州政府能夠把所有惠民政策恢複如初，尤其不要駁回樂齡人士的福利。