內閣批准萊納更新執照 郭素沁：當天身在國外

（吉隆坡17日訊）曾於2012年參與聯署要求關閉萊納稀土廠的原產業部長郭素沁說，內閣於週三議決批准萊納更新6個月營運執照當天，她正好身在國外，沒有出席內閣會議。

郭素沁也是士布爹區國會議員；她今日為其選區一家新的養老院主持開幕後，被記者追問萊納獲準更新營運執照6個月一事時，這麼回應。

她以今日早前已在一場活動上回應媒體為由，拒絕再次回應相同的課題。

“（執照獲更新）6個月而已，而且是有附帶條件的。”

內閣決定允準更新萊納營運執照6個月，已引起人民不滿，認為希盟的內閣部長沒有遵守競選宣言所承諾的關閉萊納。

稱反萊納立場不變

無論如何，在追問她目前對萊納去留的立場是否跟2012年簽署聯署反對萊納一樣時，她僅以“一樣”二字作回應。

2012年，至少有13名當時在野的希盟部長，參與“為馬來西亞收割希望的季節”（Musim Menuai Harapan Untuk Malaysia），並簽署反萊納的《希望之書》，郭素沁是其中一人。

不過，青年及體育部長賽沙迪昨天聲稱，批準萊納更新6個月營運執照是內閣的集體決定，無疑打臉了這些部長。

當年簽署《希望之書》的包括人民公正黨主席拿督斯里安華、民主行動黨元老林吉祥和伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺。