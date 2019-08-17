少年玩水上摩多墜海溺死 友人倒背救人不果







（浮羅交怡17日訊）友人玩水上摩多不幸墜海溺水，一名青年以民間救人方法，把友人倒挂背上奔跑，希望把海水吐出來，但友人送院後還是不治。

此案今早10時30分，發生在真浪海邊，死者是17歲阿拉伯籍遊客亞爾沙比比。

浮羅交怡警區主任莫哈末依峇說，警方在早上11時15分和中午12時21分，分別接獲一名水上摩多業者安南（63歲）和死者友人巴查里舉報，指死者亞爾沙比比在真浪海邊發生意外身亡。他說，據業者指出，死者當時是乘坐一輛水上摩多，但在海上騎駛時，坐在后方的死者突然脫下救生衣以讓友人拍照。就在這時，突然大浪打來，以致死者不幸被打落入海。

脫救生衣拍照 遭浪捲走

他指出，死者隨後獲尋獲和拉上岸，但送往醫院已證實氣絕。

根據網上短片，一名相信是友人的青年為了拯救死者，在死者被拉上岸後就將死者倒掛背後，從海邊拼命奔跑到真浪路旁，不斷的徘徊跑動救人，引起很多遊客和民眾好奇圍觀。

黃金時刻還是有望救活

針對“倒背救人”是否能拯救不慎溺水者，拿督梁榮光醫生指出，這是民間粗俗作法，只要在黃金時刻，即溺水者還有氣息時，還是有希望救活。

他說，“倒背救人”是要將進入肺部和卡在喉嚨的水倒灌出來，就如嬰兒分娩時，醫生會即刻將嬰兒頭下腳上倒吊，然後輕輕拍打屁股至嬰孩發出聲音，主要是要讓嬰孩能順暢自行呼吸。