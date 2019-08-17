中放眼蟬聯男雙冠軍 非熱門雙蔚要贏獎牌

（巴塞爾17日訊）羽球世錦賽即將開打，前大馬第一男雙吳蔚升/陳蔚強此次並不受看好，但他倆要贏獎牌。世界排名第14的雙蔚將第四次出戰世錦賽。

2016年里約奧運會銀牌得主吳蔚升/陳蔚強是大馬4支男雙組合代表之一。其他3支男雙組合是世界排名第10的全英賽亞軍謝定峰/蘇偉譯、全國冠軍張禦宇/王耀新（第20）、阿里夫/阿茲林（第37）。

蔚升：很高興不受看好

蔚升說：“很高興第一次成為不受看好的組合。自從我倆在2015年瑞士公開賽決賽和2016年次圈失利後，時隔3年後回到巴塞爾是件好事。

巴塞爾是一個不錯的城市，它是你一直希望回到的城市之一，很高興回來。蔚強和我仍以相同方式備戰巴塞爾世錦賽，我們一直在努力。我們為大戰準備好了。

我們的路途艱難，但會去嘗試贏得獎牌。”

在世錦賽男雙抽籤，雙蔚和印尼男雙頭號種子馬庫斯/凱文、隊友張禦宇/王耀新、印尼7號種子法賈/里安以及中華台北11號種子李洋/王齊麟同區。因此，雙蔚要爭取獎牌的難度蠻大。雙蔚此前在世錦賽的最佳成績是進入第三圈（2015和2018年）。

自從今年1月離開國家隊以來，雙蔚的成績和年輕組合謝定峰/蘇偉譯以及張禦宇/王耀新相比，就顯得黯然失色。雙蔚今年的最佳成績是在1月贏得泰國大師賽，但從那以後，他們的表現一直不穩定並且不好。

另一方面，中國羽球隊日前已從北京出發，開啟世錦賽徵程。之前兩屆世錦賽，中國都在男雙拿到金牌，此次依然是奪金點。

中男雙仍是奪金點

張楠/劉成以及“雙塔”李俊慧/劉雨辰幫助中國男雙連續兩屆世錦賽奪冠，此次他們與韓呈愷/周昊東、何濟霆/譚強攜手出徵，4對組合全部在下半區。日本組合保木卓朗/小林優吾、嘉村健士/園田啟吾、渡邊勇大/遠籐大由、井上拓鬥/金子祐樹也集中在此，中日對抗不可避免。衛冕冠軍李俊慧/劉雨辰此次位列2號種子。

中國男雙主管教練陳其遒表示：“大賽期間，每個人都想去爭去拼，一年的巡迴賽很多，世錦賽就這一站，大家對世錦賽的渴望都很強烈。在大賽到來之前以及大賽進行時，思想上的緊張程度都是不一樣的，與教練、與搭檔的溝通也會更頻繁。

男雙組的目標一定是冠軍，必須要有一顆冠軍的心，一定要去爭奪冠軍。雙塔作為衛冕冠軍，其實壓力不是很大，因為有世界第一馬庫斯/凱文在，雙塔對他們是2勝10負。我們找到自身問題，但對手也有了一些變化，臨場的發揮更重要。”