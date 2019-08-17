以格首發上陣 大馬3女將 挺進《好聲音》盲選

（吉隆坡17日讯）2019《中国好声音》昨（16日）播出盲选收官之战，大马两位学员赖淞凤（Nicole）和蔡咏琪（Annabella）续以格后再报佳音，她们也成功挺进盲选，分别加入王力宏和那英战队。

随著5期盲选结束，下期将会展开“导师厮杀战”（战队PK赛），第一场是王力宏战队对垒李荣浩战队，而招收两位大马学员的王力宏，第一期派出的8名学员出战，当中包括大马学员以格，而一直获得王力宏力赞的以格，将会首发上阵，至于是否能顺利为战队抢下分数，大家就期待下期的播出咯！

片段仅被播1分钟 赖淞凤：不失望

早前被以格提早曝光加入王力宏战队的大马歌手赖淞凤，在第5期盲选收官之战中演唱一曲《保留》，她唱完后最后一秒才获王力宏转身，好险晋级，王力宏说：“我不能不转，如果我不转就会让这把好声音白白流走。”赖淞凤坦言好感动，“当下的心情真是百感交集，有种在地狱又被拉回天堂的感觉。”她不忘感谢王力宏的转身，“谢谢力宏老师让我有机会加入他的战队，能在《好声音》舞台亮相和演唱。”

虽然参赛的片段仅播出一分钟，但接受大马媒体联访的赖淞凤说没失望，“可以等到老师为我转身，一切都值得了。”这趟她也携带妈妈和姐姐前往上海录影，“力宏老师知道我在乎家人，他说会尽全力让我有机会把家人一起带去鸟巢看决赛。”

去年被退賽 蔡咏琪再戰舞台很糾結

去年在盲选中获周杰伦、庾澄庆和李健3位转导师身，最后加入周杰伦战队，后来因年龄未满18岁，抵触“限童令“而被强制踢出局的蔡咏琪，今年已满18岁的她再度站上《好声音》舞台，她以徐佳莹的《真的傻》成功获得那英导师为她转身，再次的挺进盲选，一雪前耻。

原定在第三期盲选播出的片段，延迟到昨晚只被播出2分钟41秒.来自柔佛哥打丁宜的蔡咏琪接受大马媒体联访时透露，其实她的心仪导师是王力宏，可惜对方并没有为她转身。此外，那英为她转身也称赞她有一把天使的声音。

去年被强制退赛，蔡咏琪坦言再战《好声音》舞台心里压力比去年大很多，她回想起去年挺进周杰伦战队，也在拍摄了分配组合部分，突然被强制退赛，就整个愣了。她指决定再战这舞台的心情确实有点纠结，“这次回来，是抱着在哪里跌倒就从哪里站起来的心情而参赛。”