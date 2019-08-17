指日軍佔領是解放馬來亞 郭鶴年抨政要種族主義

（吉隆坡17日訊）對國內一些政治人物聲稱“日本占領者將馬來亞從英國殖民者解放出來”，馬來西亞首富郭鶴年接受日本《朝日新聞》專訪時，狠批這些人才是“種族主義”。

鮮少接受媒體訪問的郭鶴年不諱言，在日本侵略馬來亞期間，日本士兵殺害的馬來人確實沒有華人多。

二戰時殺害大馬人

“這是因為日本人認為，中國人（華人）是他們的天敵。可是，二戰時被殺害的馬來西亞華人，難道他們不是馬來西亞人？”

郭鶴年說，雖然他與日本人關系密切，但他希望日本人不會“重犯他們（在二戰期間）的愚蠢行為”。

他說，他曾在日本公司工作，對日本人有所了解，也是日本人的朋友，但他只希望他們不會重犯愚蠢的行為。

至於那些擁有“因日本占領才解放了馬來亞”想法的日本人，郭鶴年說，他無意也很難以改變他們的想法。

“我無法說什麼或做什麼，因為我無法改變你想要相信的東西。我只能說的是，若反過來看又是怎樣？如果你的母親、你的姐妹、你的妻子、你的女友受殘暴對待呢？”

被喻為“糖王”的郭鶴年，在全球富豪排行榜中排名104，他目前長居香港。

希望聯盟在去年509大選上臺後，曾委任郭鶴年為精英顧問團成員。

揭身邊人遭日軍殺害

為了讓年輕一代了解日本軍人的侵略史，郭鶴年因此於日前接受日本報章《朝日新聞》訪問，並揭露了日本統治馬來亞時期，日軍對自己身邊人士進行的野蠻殺戮與強奸等一段不為人知的真實歷史。

他坦言，同意接受采訪，是希望可以讓日本的年輕人了解70多年前所發生的事情；“我希望年輕一代了解這段歷史。”

他說，家屬的一名年輕日本女性友人曾問他有關第二次世界大戰時的經歷；而對方在他說了10至15分鐘後，驚訝地表示他所敘說的有關歷史居然不是日本歷史教科書內所記載的內容。

盼年輕一代了解歷史

“我感到震驚。盡管我沒有看到殺人事件，但卻聽到很多悲慘的故事，我認識的很多人都被殺了。”

郭鶴年說，因為一群歐亞家庭反抗日軍騷擾一名女孩，他的一名印度族裔朋友因此遭牽連而被日軍殺害。

“據我所知，約有15或20名我所認識的人，包括我學校的老師在這一事件中喪生。”

他透露，他在新山華校的一名同學，則因為父母是協助中國發動戰爭救濟募捐的中國救濟基金會成員而遭到日軍殺害。

“當我回到新山去尋找我的同學時，卻被告知她遭到強奸，全家人被殘忍地殺害並埋葬在運動場上，只有兩名被送往中國求學的兒子幸免於難。”

郭鶴年說，他曾經在日本貿易公司三菱商事工作，並因此學會了日語，直到今天他還會說一些日語。

“由於我會看告示牌，所以我不會在銀座（日本著名商業區）迷路，日本也是我最喜歡的度假勝地。”

他表示，日本人民“誠實，勤奮”，他們想要過上正常的體面生活，但卻“被少數犯罪的人誤導”。