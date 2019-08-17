錄供 指華印裔是客人 明再傳召扎基爾 董總爪夷書法論 警將傳召陳大錦 批軍人只知吃睡 明日傳召官有緣







（吉隆坡17日訊）警方將在近期傳召董總主席陳大錦，以針對董總將小四爪夷文書法單元視為伊斯蘭化一事錄供。

全國警察刑事調查總監拿督胡茲爾發布文告指出，警方是於上周二（13日）接獲一名政府部門退休官員的投報，指在社交媒體上看到我國首相敦馬哈迪的文告指董總是“種族主義”，甚至將小四爪夷文書法課視作伊斯蘭化一事而報案，而展開調查，並且會在近期傳召董總主席陳大錦錄口供。

明再傳扎基爾錄供

另外，針對印度伊斯蘭傳教士扎基爾在吉蘭丹進行演講時，將華裔稱作“舊客人”，並稱若要他這名“新客人”離開的話，那“舊客人”應先離開的言論引起爭議而在昨日遭警方傳召到武吉阿曼警察總部錄口供一事，胡茲爾指出，警方將會於下周一（19日）下午3時為對方進行二度錄口供。胡茲爾表示，扎基爾昨日在律師拿督阿伯丁的陪同下前往武吉阿曼警察總部錄口供。整個錄供耗時3小時半，惟在還沒有完成錄供時，對方要求暫停以便開齋，因此，警方唯有另選別日來繼續向扎基爾錄口供。

他說，警方是因接獲2項投報而於昨日傳召扎基爾錄口供。“警方是在上周一（12日）接獲1份民眾的投報，指在WhatsApp群組看到一則有關扎基爾演講視頻，視頻中提及了大馬興都徒不支持首相敦馬哈迪反而支持印度總理莫迪，因而報警。”

“警方隨後於上周三（14日）接獲1名地產經紀投報，對方因為在Malaysiakini.com看到有關一則扎基爾要求華人離開馬來西亞的新聞，而前往警局報案。

另一方面，針對企業家兼部落客官有緣，撰文批評“軍人只知吃睡”言論一事，胡茲爾指出，警方於上周三（14日）接獲了1份來自退休軍人的投報，因此將於下周一（19日）傳召官有緣到霹靂州怡保的警察局錄口供。

明傳召官有緣錄供

胡茲爾表示，警方將援引刑事法典504（蓄意侮辱及破壞公共安寧）條文對董總及扎基爾的案件展開調查；至於官有緣的案件，警方則援引刑事法典505(C)條文（發布可危害公共的言論，意圖煽動或可能煽動群體或種族向其它群體或種族發動一項罪行），以及1998年多媒體及通訊法令233條文（不當使用網絡設備或服務及其它）來展開調查。