首相：確保乘客公平付稅 檢討乘客服務費

（雪邦16日訊）首相敦馬哈迪聲稱，政府將重新檢討現有的乘客服務費（PSC），以確保乘客支付公平的稅務。

今午前往亞航總部RedQ進行考察後召開記者會提到，若向購買廉價航空機票的乘客徵收與普通航班乘客相同的稅務，是有欠公平的事。因此，我們將研究，看是否有需要針對現有的稅務架構給予調整，確保公平對待所有乘客。

政府是在2017年1月宣布，2018年1月1日起統一所有機場稅，吉隆坡第二國際機場內非東盟航班的機場稅，將與吉隆坡國際機場相同，即從50令吉調漲至73令吉。

惟亞航及亞航長程公司拒絕按新稅率徵收機場稅；大馬機場公司的子公司大馬機場（雪邦）私人有限公司（MASSB）為此提出訴訟，索賠總額高達3612萬令吉款項。

亞航及姐妹公司長程公司（Air Asia X）隨即入禀法庭申請司法檢討，以MASSB違反大馬航空委員會法令74至78條文為由，要求中止追討欠款行動。

不過，高庭最終駁回亞航集團的司法檢討申請，裁定大馬機場控股公司並未向乘客徵收過高的乘客服務費（PSC）及滯納金費用(late payment charges)。

馬哈迪強調，他不希望看到大馬機場控股及子公司與亞航“內鬥”。

“當各造有著不同立場，並無法達到共識時，都會選擇將事件帶上法庭；但我建議他們庭外和解。”