中庸組織：避免讓人有聽沒懂 外國講師應先學馬來語

（吉隆坡16日訊）大馬中庸運動組織主席阿納斯主張，外國講師來大馬演講時，應先學習馬來語，才不會因為主講人口操帶有印度口音的英文讓人有聽沒懂，而令聽眾感到驚愕、沉睡和打瞌睡。

他發表文章說，如果外國講師先學習馬來文不是很好嗎？就算是來自孟加拉的兄弟想要在餐館工作，他們須知道如何使用馬來文下單，如印度煎餅（roti canai）、拉茶和半熟雞蛋，更何況是要傳授宗教？

指外勞也須學馬來語

“馬來諺語說'入鄉隨俗'。才不會有人因聽不懂帶有印度口音的英文而感到驚愕、沉睡和打瞌睡。”

阿納斯提到，外國講師入境大馬應先學習我們的方式。與我們的學者一起學習和交流，學習如何在沒任何戰鬥和分裂的情況下，如何以和平方式實現成功的基礎知識。

雖然他的文告沒指名道姓外國講師的身份，但相信他所指的應是備受爭議的印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾。

“我們別忘了爭取獨立時，大馬沒留一滴血，但在外國講師的國家，有數十萬人被犧牲。而且，我們可拉近種族和宗教間的關係。在外國講師的國家，他們的方式只有爭鬥，在大馬我們是友好方式。”

“在外國講師的國家，他們是從一個國家分為3個。在大馬，自1963年我們將3個聯合成為一個國家。他們的方式是建立一個共和國，而我們是建立一個君主立憲制國家。我們的元首不僅是穆斯林元首，也是全民元首。我們的元首不僅是伊斯蘭教的保護者，也是非穆斯林的保護者。”

“我們是否要犧牲掉我們多年來取得的所有成就，並採用外國講師引進的新方式？或者，我們應選擇和更相信我們長久以來的和平方式？”