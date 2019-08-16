【萊納留下】 敦馬：818集會燒宣言無意義 理性解決別煽動

（雪邦16日訊）拯救大馬委員會計劃在週日號召“818群眾大集會”，並揚言將焚燒希盟競選宣言，以抗議政府未履行關閉稀土廠的大選競選承諾。首相馬哈迪認為，焚燒宣言並不能解決問題，反而只會煽動人民情緒。

他認為，反對萊納稀土廠繼續運作的人士必須以理性的方式解決問題，焚燒希盟競選宣言並沒有任何的意義。

馬哈迪今日前往亞航總部RedQ進行探訪後召開媒體記者會時指出，焚燒宣言的行動只會對公眾造成更大的憤怒。

“他們可以焚燒宣言，但我們必須以理性的方式來處理這件事。我們不能指望焚燒競選後，事情就能獲得解決。“

“我很確定你燒掉了所有的宣言後，並沒有解決任何問題，只會讓人生氣。“

原子能執照局（AELB）是於昨日宣佈，同意更新大馬萊納的營運執照6個月。不過，政府也向萊納開出3個條件，包括萊納必須提交在海外建設稀土精礦分解與洗滌（cracking and leaching）的計劃書，並在執照發出後的4年內建造和開始運作分解與洗滌設施。

詢及政府如何確保萊納在4年後建造和開始運作分解與洗滌設施，以作為半年後更新執照的條件時，馬哈迪說，政府將持續收集資料，以評估是否在半年後繼續更新萊納的執照。

另一方面，拯救大馬委員會主席陳文德認為，政府發布有關萊納的聯合聲明是漏洞百出，並號召民眾出席關丹哥羅樂公園將舉辦“818”反萊納人民集會，同時也會焚燒希盟的競選宣言。

將檢討機場稅

另一方面，首相敦馬哈迪也說，政府將重新檢討現有的乘客服務費（PSC），確保乘客支付稅務公平。

馬哈迪認為，向購買廉價航空機票的乘客徵收與普通航班乘客相同的稅務，是一件不公平的事。

“我們將展開研究，看看是否有需要調整現有的稅務架構，確保公平對待所有的乘客。”

政府是在2017年1月宣佈，2018年1月1日起統一所有機場稅，吉隆坡第二國際機場內非東盟航班的機場稅，將與吉隆坡國際機場相同，即從50令吉提升至73令吉。

然而，亞航及亞航長程公司拒絕按新稅率徵收機場稅；大馬機場公司的子公司大馬機場（雪邦）私人有限公司（MASSB）為此提出訴訟， 索賠總額高達3612萬令吉的款項。

亞航及姐妹公司長程公司（Air Asia X）隨即入稟法庭申請司法檢討，以MASSB違反大馬航空委員會法令74至78條文為由，要求中止追討欠款行動。

不過，高庭駁回亞航集團的司法檢討申請，裁定大馬機場控股公司並未向乘客徵收過高的乘客服務費（PSC）以及滯納金費用（Late Payment Charges）。

馬哈迪說，他不希望看到大馬機場控股及子公司與亞航“內鬥”的局面。

“當各造有著不同的立場，並達不到共識時，都會選擇把事件帶上法庭；但是我建議他們庭外和解。