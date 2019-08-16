國行：高於市場預測 次季經濟成長4.9%

（吉隆坡16日訊）國家銀行公佈2019年次季經濟取得4.9%成長，略高於市場預測的4.7至4.8%，超過首季的4.5%，維持全年經濟增長的4.3至4.8%目標不變。

國行總裁拿督諾珊霞在次季GDP匯報會上說，儘管全球經濟逆風，但我國次季卻加速增長，有賴於私人領域開銷走穩、商品輸出複蘇和高淨出口抵銷公共投資活動低迷。

她提到，我國上半年經濟增長4.7%，仍處於舒適水平，因此維持全年經濟增長4.3至4.8%目標不變。但最新的全年經濟目標將在10月11日公佈的2020年財政預算案公佈。

與此同時，大馬統計局首席統計員拿督斯里烏茲爾則提及，隨著邁入第三季，領先指數已透露經濟將取得更好的增速訊號。

她說，從去年第三和第四季來看，第四季經濟增長最緩慢，而經濟增長火車頭仍取得平均6%增長，因此我們有信心下半年經濟增長將更強勁。

內需仍是經濟火車頭

她不諱言，內需仍是拉動經濟增長的火車頭，而在穩健的家庭開銷和漲幅驚人的私人投資扶持下，次季增長達4.6%，優於前期的4.4%。

“次季私人消費相比首季的7.6%，取得7.8%增長，歸功於真實收入增長3.6%高於平均增長，及政府的津貼輔助如生活援助金增加了家庭消費。”

值得注意的是，在供應與服務花費下降，公共開銷從首季的6.3%顯著放緩至0.3%。

由於製造與服務業的資本支出增長支持，私人投資次季取得1.8%快速增長，相比首季萎縮0.4%，但國行認為全球貿易緊張局勢和房產業務的普遍疲軟，將在未來持續拖累投資增長的表現。

公共投資萎縮亦有所減緩，從首季13.2至9%，促使固定資本形成總額（GFCF）取得0.6%的微漲。

在製造業出口持續增長下，大宗商品出口出現反彈，助次季出口取得正面增長0.2%，而進口萎縮也從首季2.5%放緩至1.2%，使得次季經場賬盈餘至143億令吉，相等於國民總收入（GNI）的3.9%，維持可觀水平，國行相信今年將維持貿易盈餘狀態。

至於貿易戰對我國經濟的衝擊，諾珊霞引述國家銀行最新研究報告，稱一旦現有貿易摩擦通通發生，預見可能減弱大馬出口和GDP增長0.2%和0.1%。貿易戰可能曠日持久將對2020年形成更大的下行風險。

外資撤離51億馬幣兌美元貶1.5%

國行總裁拿督諾珊霞聲稱，今年第二季馬幣兌美元走貶1.5%，主要是受外資撤離51億令吉影響，但馬幣整體走勢與區域貨幣一致，預見未來外圍因素將繼續牽制馬幣的走勢。

她在記者會上說，今年以來，馬幣兌美元貶值1.3%，走勢與區域貨幣一致，而大馬債券回酬率表現也較部分區域國家來得好，反映我國債市的深度和多元化。

至於國行和政府會否出台措施來穩定馬幣的提問，她則表示，馬幣扮演著良好外圍衝擊緩衝器角色，彈性的貨幣走勢成功緩衝外圍利空因素對國內經濟的干擾，確保經濟持續穩定增長。

“我們在過去多次危機看到更劇烈的馬幣匯價起伏，並不認為當前走勢過去激烈，並足以對經濟帶來衝擊。”

貨幣政策委會911開會

她也堅信，大馬彈性的匯率政策將確保經濟可持續應對外圍衝擊。

此外，珊霞提到，國行是區域率先減息的中央銀行，而減息反映出國行採用先發製人（pre-emptive）貨幣政策來應對潛在外圍衝擊，未來將繼續評估和監控局勢發展來引導利率調控方向。

貨幣政策委員會將在9月11日召開議息會議，而市場普遍預期國行將維持利率不變。

詢及美國公債殖利率倒掛是否意味全球經濟衰退在即時，她則認為，當前的情況與過去不同，並不預見全球經濟將陷入衰退。