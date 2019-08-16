【爪夷文書法爭議】很多團體提意見為何針對我們 董總：未被警傳召問話





（加影16日訊）董總秘書長黃再興聲稱，董總目前尚未收到警方通知傳召的問話，但董總會先諮詢法律顧問的意見。

他在出席“拓寬教育前路：觀念、方法與實務”國際學術研討會後，針對內政部長丹斯里慕尤丁指，警方將會傳召董總問話一事如是回應。

他說，警方接獲投報並傳召董總問話，並非在董總的選擇之內，但針對爪夷文字的課題，也有不少團體提出他們的意見，不僅是董總而已。

此外，董總主席陳大錦則提及，若警方傳召董總問話，他將坦然面對。

詢及董教總何時會連同國內10個華教及淡米爾文教育組織召開聯席會議時，他則聲稱，董總將進一步討論後，再敲定會議確切日期。

至於董總是否希望獲其他聯署團體給予支持的提問時，陳大錦笑著說：“希望他們成為我們的後盾”。

聯署團體與董總同在

董總署理主席拿督陳友信則表示，他相信其他聯署團體與董總同在，而他也歡迎各方能通過理性對話解決意見分歧。

至於董總是否有商討關於首相敦馬哈迪提及“查禁董總”一事，他回應說，董總不回答假設性問題。

除了陳大錦、陳友信和黃再興代表董總發言外，記者會現場，董總執行長梁勝義和董總中委兼雪隆董聯會秘書長羅志昌都為董總護航。

梁勝義說，如果董總所發表的論述是正確的，那支持董總的人士將比聯署團體的代表更多。若董總的論述有誤，那董總也沒有必要去牽扯他人在內。

羅志昌聲稱，事實上，除了董總，其他馬來學者、精英顧問團主席敦達因、國家經濟行動理事會成員丹斯里拉菲達及部分團體都不同意政府的看法。

他不解，警方特別針對董總是很奇怪的事，這也是我們覺得不合理的。至於警方為何會選擇董總，這不是我們可決定，我們能做的是面對。

“在民主社會中，各方難免會有不同的意見，這是正常不過的。”