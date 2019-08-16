“客人論”引爭議 扎基爾錄供

（吉隆坡16日訊）印度伊斯蘭傳教士扎基爾奈克於上週，在吉蘭丹演說時因華印裔“客人論”引起大眾爭議，他今日下午被警方傳召至武吉阿曼警察總部錄供。

消息傳出扎基爾會在今午3時許，被警方傳召到武吉阿曼警察總部錄供。不過，當大批媒體收到通知到場採訪時，卻被警方告知原來扎基爾早已入內錄供。

扎基爾被傳召錄口供，現場除了駐守採訪的媒體外，並沒有發現扎基爾的支持者。

上週，扎基爾在吉蘭丹演講時，將華裔稱作“舊客人”，並稱若要他這名“新客人”離開的話，那“舊客人”應先離開，這番言論引起許多人爭議。昨天，全國刑事調查總監拿督胡茲爾在記者會上透露，警方共接獲115宗投報，要求對扎基爾的言論展開調查。

指遭誹謗 促警查5人

因“客人論”引起爭議的印度籍伊斯蘭傳教士扎基爾，今天向警方報案聲稱，他遭人力資源部長古拉、前大使拿督丹尼斯依格尼迪斯、檳州第二副首長拉瑪沙米、峇眼達南區州議員沙迪斯及巴生區國會議員查爾斯等5人誹謗及抹黑，要求警方對他們的言論開調查。

據知，扎基爾是於今早11時48分，前往沙亞南第6區警局報案。

他在報案書中指出，針對他上週在吉蘭丹發表的演講內容，這5人在社交媒體及網上對他做出誹謗性的言論，令他感到痛苦，要求警方針對他們的言論展開調查。