【愛爾蘭少女失蹤案】母：若沒其他人協助 諾拉不可能獨自外出





（芙蓉16日訊）愛爾蘭少女諾拉安妮葵琳的母親米亞依然堅信，在沒有其他人的協助下，愛女不可能擅自離開度假村睡房，希望大馬警方繼續調查。

諾拉於8月4日離奇失踪，於8月13日被尋獲時已是一具冰冷屍體。警方於15日宣布，經過法醫的解剖及檢驗後，發現諾拉腸破出血，並相信是精神壓力及久未進食導致。

自報告出爐後，諾拉家屬一直沒有向外作出說明。

希望警方繼續調查

副首相拿督斯里旺阿茲莎今日在森州行政議員陳麗群的陪同下，拜訪諾拉的家人。

陳麗群隨後發文告指出，米亞是在會面過程中，向旺阿茲莎表達有關相信女兒不可能在沒有其他人協助下離開房間一事，以及說出希望警方能繼續調查案件的想法。

文告指出，米亞也披露，她與家人正和大馬政府、法國及愛爾蘭領事館一同處理領出諾拉遺體再帶回英國的事。

根據文告內容，旺阿茲莎對於諾拉的離世感到痛心，也對諾拉的父母深表同情，甚至主動要求兩人接受她的擁抱。在交談過程中，旺阿茲莎一度難忍淚水。

法醫疑將資料帶往停屍房

日前替愛爾蘭少女諾拉安妮葵琳案件操刀驗屍的法醫團隊，在完成解剖工作後，於今午2時許重返芙蓉端姑查化停屍房。

根據媒體觀察，以吉隆坡高級法醫為首的法醫團隊約4名法醫，在抵達停屍房後，從車上搬下一盒疑是資料的箱子前往停屍房。

根據一般驗屍程序，法醫解剖報告出爐後，即對死亡結果有定案，因此高級法醫將疑是資料帶往停屍房，引起諸多揣測。

律師：家屬適當時發聲明

對於家屬是否接受解剖報告結果，代表律師奈也昨晚回應，家屬將在適當的時候發表聲明。

至於家屬幾時會辦理領屍手續，他則聲稱還未有決定。