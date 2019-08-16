坊間不滿沒守諾 13現任部長曾簽《希望之書》









（吉隆坡16日訊）內閣昨天決定將萊納的營業執照延長6個月，導致坊間不滿的聲音，認為希盟政府的內閣部長沒遵守大選承諾，關閉萊納稀土廠。

根據資料顯示，至少有13名現任內閣部長曾在2012年尚是在野黨時，參與了“為馬來西亞收割希望的季節”（Musim Menuai Harapan Untuk Malaysia），簽署《希望之書》，反對萊納稀土廠。

這些部長包括：

1.國防部長莫哈末沙布（誠信黨，當時是伊斯蘭黨署理主席）

2.財政部長林冠英（行動黨）

3.經濟事務部長拿督斯里阿茲敏（公正黨）

4.國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁（公正黨）

5.交通部長陸兆福（行動黨）

6.直轄區部長卡立沙末（誠信黨，當時為伊斯蘭黨）

7.人力資源部長古拉（行動黨）

8.原產業部長郭素沁（行動黨）

9.衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末（誠信黨，當時為伊斯蘭黨）

10.通訊及多媒體部長哥賓星（行動黨）

11.農業及農基工業部長沙拉胡丁（誠信黨，當時為伊斯蘭黨）

12.房屋及地方政府部長祖萊達（公正黨）

13.掌管宗教事務的首相署部長慕加希（誠信黨，當時為伊斯蘭黨）

其他3名民聯的主要領袖即公正黨主席拿督斯里安華、行動黨元老林吉祥及伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺，當時也簽署了上述宣言書。

賽沙迪：內閣沒人提出反對

（八打靈再也16日訊）青年及體育部長賽沙迪說明，政府批准萊納更新營運執照，是內閣的一項集體決定。

他今早出席活動後受詢時表示，能源科藝環境部長楊美盈昨天已發布文告，而全體內閣成員皆支持這項決定。

詢及他是否是其中一名支持萊納繼續獲營運執照的閣員時，他則回應說，內閣沒人提出反對。