Emi Keju黨19人被控 過百警力大陣仗押送





（士拉央16日訊）過去3年涉及不下50宗金店、解款車和住家破門搶劫案的“Emi Keju黨”首腦和18黨羽，鑑於過去被捉穫後有棄保潛逃的記錄，今天他們被警方押上士拉央法庭提控時，警方為防萬一，全副武裝的大陣仗出動百人車隊，兵分2路確保提控過程保安滴水不漏。

這夥幹案累累的19名匪黨於今早8時許，由押送車隊從沙亞南扣留中心浩浩蕩盪出發，花了45分鐘抵達士拉央法庭。他們蒙頭遮面抵達法庭時不僅大聲喧嘩，甚至唱歌，最終於早上9時40分面控。

19名被告分別是“Emi Keju”首腦再利胡再米（32歲）、莫哈末凱魯丁（25歲）、阿米魯惹茲基（23歲）、莫哈末諾阿扎（29歲）、加茲裡（24歲）、莫哈末哈比（33歲）、阿都拉曼（29歲）、莫哈末聶史瑞（31歲）、馬末（32歲）、莫哈末依克馬（18歲）、莫哈末諾法爾罕（25歲）、法裡祖安（25歲）、莫哈末阿里夫艾曼（21歲）、阿凡迪（38歲）、諾阿祖萬（28歲）、莫哈末菲道斯（26歲）、莫哈末凱魯阿茲哈（26歲）、莫哈末英然（23歲）和莫哈末尤索夫（ 28歲）。

3年涉50宗搶劫案

其中18人包括再利胡再米麵對相同控狀，即於2017年1月25日至今年7月23日，在鵝嘜縣峇都急大紅花路甘榜印裔重置村3576號住宅，加入“Emi Keju”黨成為有組織性犯罪集團成員，觸犯刑事法典第130V（被認定為有組織犯罪集團成員）條文，罪成可被判監禁不少過5年，或不超20年。

28歲巫裔被告莫哈末尤索夫則於2017年12月22日及23日，在鵝嘜縣士拉央批發市場舊華大超市，協助“Emi Keju”黨，觸犯刑事法典第130W（協助有組織犯罪集團）條文，罪成可被判監禁不超過10年。

19名被告皆否認有罪，法官莎菲拉擇定10月9日過堂；主控官是莫哈末依斯干達。

此外，當他們在法庭被控後，於早上11時35分離開法庭時，數名黨羽舉手向在場的親友和民眾揮手，顯得一派輕鬆；約30名被告家屬一早守候在法庭，並在被告等人離開時，跑到卡車後方的鐵網窗叫喚各個被告的名字。

據了解，來自武吉阿曼和雪州警察總部的交警、反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）、重案組（D9）和防範罪案組（D14）的百名警察分成2批執勤，一批先到法庭駐守戒備，另一批則組成車隊，分乘2輛警察卡車、9輛警車和數輛警隊重型摩多；一輛救護車和數名醫護人員也在法庭戒備。