【港反修例示威】不欲見暴力鎮壓 特朗普建議習晤示威者







（香港、華盛頓16日訊）香港反對《逃犯修例》修訂引起的緊張局勢未有緩和跡象，美國總統特朗普接連兩天就香港局勢發表談話，表示不希望看到中國對香港的示威活動進行暴力鎮壓，並稱若中國國家主席習近平願意親自與示威者見面，他堅信將會為香港亂局帶來圓滿的結局。

特朗普說，“我很關切，我不想看到暴力鎮壓。我願意打賭，倘若他（習近平）跟示威者坐下來談15分鐘，我相信一切都會解決。我知道這不是他的行事風格，但我覺得不會是個壞主意。”他還說，已經安排近期與習近平通電話討論。

前一天，特朗普也在推特發文稱，中國若想與美國達成貿易協議，應先人道地處理香港問題，並表示相信習近平可以很好，且人道地解決香港問題。

博爾頓：勿重演天安門事件

美國國家安全顧問博爾頓也促請中國小心處理香港的情況，勿讓天安門事件重演。他說，“美國人都記得天安門事件。他們記得站在一排坦克前的男子，記得1989年中國政府的鎮壓行動。在香港制造類似的新記憶，會鑄成大錯”。

博爾頓認為，如果中國政府的錯誤決定導致香港失去司法制度的聲譽，中國將承擔很嚴重的經濟後果。

中國外交部發言人華春瑩重申，香港事務純屬中國內政，特朗普曾說，中國必須自己解決香港議題，不需要給予建議，希望美方說到做到。

中國官媒《環球時報》就此發表社評，批評美國近來不斷增加在香港問題上發聲，粗暴干涉中國內政。社評稱，北京還未決定要用武力介入香港亂局，但北京有權選項；武警在深圳集結，就是明確的警告；假若香港未能恢復法治，中央政府將依照《基本法》采取行動。

外交部反嗆：不需要建議

社評強調，香港的事不會成為1989年北京政治風波的翻版，美國休想拿30年前的情況恐嚇中國，因為中國比那時強大，而且成熟得多，駕馭複雜事態的能力，亦早已不可同日而語。

此外，中國駐英大使劉曉明說，香港情況若持續惡化，中央政府絕對有能力迅速平息亂局。劉曉明在倫敦的記者會稱，香港部分示威已出現恐怖主義跡象。他說，中方希望這些騷亂能夠有秩序地結束，但同時也已作了最壞打算。

中國駐德大使吳懇接受德媒訪問，針對解放軍集結在香港邊界的報導，稱解放軍在自已領土內調動很正常，但如果香港局勢失控，中央政府就會接手。