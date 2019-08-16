【萊納留下】建永久處置設施選址 萊納有信心半年內獲准

（關丹16日訊）馬來西亞萊納公司有信心可在6個月內，為興建永久處置設施（PDF）的選址獲得政府的同意，以便興建及永久性儲存稀土廠運作所產生的水瀝濾淨化固體（WLP）廢料。

該公司稱，隨內閣決定讓萊納稀土工廠營運執照期限從今年9月3日開始再延長6個月，同時也開出新條件後，他們將加速永久處置設施計劃的規劃和構建。

“這項決定也符合去年12月期間，由萊納計劃審查委員會所提出的建議。或者，萊納可以獲得其他國家的同意以接收這些材料。”

萊納首席執行員阿曼達今日發文告說，永久處置設施的規劃框架和選址計劃已經獲得原子能執照局（AELB）的批準。她也補充，彭亨州政府已經書面批準讓該公司在彭亨州內為興建永久處置設施尋找合適地點。

她指出，在當局的新指示下，萊納已經無需從銷售盈利中出0.5%作為研發經費，不過公司會把同樣百分比的經費貢獻予政府作為額外的安全保障， 直到海外建設的稀土精礦分解與洗滌（cracking and leaching）設施完成。

提供合理安全保障金

“我們也會為永久處置設施計劃提供合理數額的安全保障金。我們將隨著項目的進展，將提供有關成本和時間表的進一步信息。”

阿曼達感謝政府的這項決定，而且這些決定都是根據萊納計劃審查委員會的科學性建議。

“我們重申公司對我們員工的承諾，其中97％是馬來西亞人，並進一步發展馬來西亞作為全球稀土卓越中心的地位。萊納將繼續為馬來西亞經濟和國際企業做出積極貢獻，以投資馬來西亞的下游制造業。

“我們樂觀看待這一項決定將結束萊納多年來被政治化的問題。我們期待繼續成為社區里積極的一份子，我們將與社區成員密切合作，確保他們掌握有關我們運營的最新和準確的信息。”