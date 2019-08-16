3週內6射短程導彈 朝拒再與韓對話

（平壤、首爾16日訊）韓國軍方聯合參謀本部稱，朝鮮今晨在江原道通川郡一帶，向東部海域發射兩枚不明飛行器。韓國軍方分析後推測，飛行物飛行高度約30公里，飛行距離230公里，相信是短程導彈。這是朝鮮在不足4周內第6次試射導彈。

日本政府表示，未發現有彈道導彈飛入領空及專屬經濟區。首相安倍晉三說，日本政府會持續嚴密警戒， 與美國等國合作， 確保日本民眾安全。

分析認為，朝鮮再次試射導彈 相信是抗議韓美不理會朝鮮反對，繼續啟動聯合軍演，軍演仍在進行，會持續到下週一。韓國國安會批評朝鮮的舉動，只會令朝鮮半島軍事局勢轉趨緊張，促請朝鮮立刻停止相應行動，韓軍會保持高度警戒。

朝鮮祖國和平統一委員會發言人今早說，與韓國已無話可說，無意再面對面對話；指韓國以為美韓聯合軍演結束後，對話局面會自然到來，還妄想在朝美對話中坐收漁翁之利，奉勸韓國盡早打消這個念頭。

斥文在寅厚顏無恥

發言人說，歷史性的《板門店宣言》落實陷入僵局，韓朝對話失去動力，這一切都是韓國自作自受。文在寅和朝鮮最高領導人金正恩去年曾3度會面，一度令兩國關係呈現新局面。

對於韓國總統文在寅昨天在光復節發表講話，希望通過韓朝合作實現和平經濟，目標是2045年實現韓朝統一，發言人指一派胡言，並斥文在寅為“罕見的厚顏無恥傢伙”。

韓聯社稱，在文在寅發表講話後一天，朝鮮就發表立場強硬的談話，是十分罕見。