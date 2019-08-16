【羽球】突破世界賽10年瓶頸 順瑩要摸牌

（吉隆坡16日訊）里約奧運銀牌得主、大馬“自由人”陳炳順/吳柳瑩放眼在巴塞爾世錦賽突破8強，為大馬帶回獎牌。

炳順表示，他們在巴塞爾的目標是摸牌，以突破過去10年世錦賽的瓶頸。他同時也表示，每一場比賽都得小心迎戰，包括和吳順發/賴潔敏的16強內戰。

根據抽籤，列5號種子的炳順/柳瑩首輪輪空，次圈的對手料在愛爾蘭組合山姆/克洛伊或加拿大的余智華/吳宛菱，晉級則將與“自家人”吳順發/賴潔敏爭一席8強資格。

“雖然很多人都說是好籤，可我認為不能忽略每一個對手，尤其是順發/潔敏。可以預料這次交手將遇上挑戰，畢竟大家都想在這次的比賽做到最好。”

炳順說，雖然對陣順發/潔敏都有很好的結果，但不可輕敵。特別是參賽（世錦賽）的每一個球員鬥志高昂，所以會盡自己最大的能力去爭取獎牌。

根據世界羽聯紀錄，炳順/柳瑩在去年的印尼賽和今年初的大馬大師賽兩次打敗順發/潔敏，兩次的勝利都來得艱苦。在今年1月的大馬賽，炳順/柳瑩以兩個22比20艱難取勝。

爭牌路上不輕敵

柳瑩則表示，她與炳順至今未曾贏得世錦賽獎牌，希望這次能實現這一目標，這也是她個人的其中一個夢想。

她表示，無論是國家隊或轉當自由人，能夠出征世錦賽已很榮幸，她希望可以再攀高峰，突破此前的成績，為大馬爭取最好的成績也是他們的責任。

如在大馬內戰中脫穎而出，炳順/柳瑩接下來的對手將在日本第3種子渡邊勇大/東野有紗，以及英格蘭夫妻檔克里斯/葛貝麗之間產生，恭候8強的料是衛冕冠軍兼第一種子鄭思維/黃雅瓊。

兩人7征世錦賽均空手歸。兩人在2009年的世錦賽處子秀以及2010年連續止步次圈。2011年，兩人在第三圈輸給了新加坡組合猜益/姚蕾，接著2013年次圈敗給韓國的金基正/鄭景銀，2015年則於16強敗給了達托維/莉麗雅娜。

柳瑩因2017年接受手術而缺席世錦賽，在去年的南京賽事，兩人成功躋身8強，惟遭香港組合鄧俊文/謝影雪淘汰，7次參賽都無緣獎牌。

無緣東運陣容 順瑩不失望

混雙自由人陳炳順/吳柳瑩認為，東運會是一個給予年輕球員發揮的平台，儘管兩人無緣參賽，但並不會感到失望。

柳瑩表示，尊重馬羽總讓年輕隊員鍛煉的決定，但她也強調，如果國家隊需要他們，他們隨時都願意效力。

炳順則說，不會將無緣東運會耿耿於懷，他希望年輕球員把握機會和好好發揮，這對他們是很好的平台。

炳順曾搭檔柳瑩在2015年東運會摘銀牌；他於2年前的吉隆坡賽事改配謝宜茜，並帶回一枚銅牌。

在馬羽總週四公佈的20人東運會名單當中，最為矚目的是自5月以來一直因病休養的2屆世青冠軍吳堇溦，以及男單新星林忠慶和艾迪爾榜上有名。

由於胃病困擾，19歲的吳堇溦自5月蘇杯以來未曾參賽，她也因此缺席了一系列的東奧積分賽，同時也無緣在下週巴塞爾揮拍的世錦賽上演衛冕。

無論如何，堇溦將在年底的菲律賓東運會上演衛冕戰，上屆亞軍得主謝抒芽，以及希臘公開賽冠軍吉索娜、李盈盈將出戰女單。

女雙組合則有鄒美君/李明晏、許嘉雯/葉錚雯。

男單方面，李梓嘉將率領宋濬洋、國際系列賽冠亞軍得主林忠慶和艾迪爾上演東運首秀。男雙則有全英賽亞軍謝定峰/蘇偉譯，以及張御宇/王耀新，混雙為吳順發/賴潔敏以及陳健銘/賴沛君。

大馬隊在2年前的吉隆坡東運會贏得了1金5銀3銅。他們將在本屆賽事包括了男女團體賽、男女單打、男女雙打和混雙7個單項爭譽。