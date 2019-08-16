納吉譏萊納准留下 “付錢就不危險”

（吉隆坡16日訊）前首相拿督斯里納吉今日在臉書譏諷政府，只要萊納付錢，便能延長其營運執照。

政府昨日宣佈更新萊納的營運執照6個月，但附上3個條件。納吉說：澳洲媒體也理解希盟昨天聲明延長萊納經營准證的真實含義。只需以徵收額外稅收的形式支付政府，萊納就可以在希盟當政期間繼續運作。

“新的額外徵稅是萊納斯收入的0.5％。只要資金流入希盟政府，萊納就不危險和不會爆炸。稀土廢料也可以存放在馬來西亞。沒有必要像國陣政府過去那樣設下再循環至有用和無害物質的條件。”

另一方面，大馬保護自然遺產組織（PEKA）主席潘斯里莎麗法要求政府解釋，如果萊納未能在特定期限內滿足政府所規定的條件，將會怎麼做。

她接受網絡媒體《今日自由大馬》的訪問時說：“萊納將如何受到懲罰？”

她也詢問政府將如何監督萊納以確保符合條件，以及當前存儲在臨時設施中的放射性水浸出淨化殘留物會發生什麼事。

“6個月過後會發生什麼事？”

她說，政府堅持認為萊納搬遷稀土精礦分解與洗滌（Cracking and Leaching）設施已經“停止任何有關廢料產生對人類和環境無害的論點”。

她表示，如果萊納是真誠的關心環境問題，那麼它不僅會遵守這些條件，而且會“超越規定的措施”來解決問題。

“不幸的是，該公司堅持認為其運營是安全的，不會以任何方式損害環境。”