【港反修例示威】 黃台之瓜，何堪再摘 李嘉誠登廣告首度表態

（香港16日訊）香港首富李嘉誠今天刊登廣告，首度針對香港當前局面，在多份香港報紙上刊登8個大字“黃台之瓜，何堪再摘”作出表態，但立場耐人尋味。他也指“最好的因可成最壞的果”，強調“以愛之義，止息怒憤”。

香港反修例示威爆發多次警民激烈衝突，甚至傳出中國人民解放軍駐兵深圳。

據香港《星島日報》報導，李嘉誠在多份報紙上刊出廣告：“正如我之前講過：黃台之瓜，何堪再摘。廣告下方署名“一個香港市民李嘉誠”。

另有一款廣告則說： “最好的因可成最壞的果”、“愛中國、愛香港、愛自己、愛自由、愛包容、愛法治”，並強調反暴力，“以愛之義，止息怒憤”，同樣署名“一個香港市民李嘉誠”。

“黃台之瓜，何堪再摘”來自於唐章懷太子李賢的名作黃台瓜辭，全文為“種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜少，再摘使瓜稀。三摘猶自可，摘絕抱蔓歸。”李賢是武則天的二兒子，曾在兄長死後擔任太子，但被武后廢為庶人，黃台瓜辭便是感嘆母子親情在權力鬥爭下的變質，用黃台之瓜比喻唐代宗室不堪一再損傷，但李賢最終仍被逼自殺。

李嘉誠曾於2016年3月出席長和業績會時說過這8個字。他對於當年大年初一發生的旺角衝突事件，認為所有從政的人要研究到底為何會出現事情，又指香港不同政見的人，不可以繼續做對香港不好的事，無論派別是甚麼，都不應傷害香港，“黃台之瓜，何堪再摘”，意即對香港的傷害不要再增加。

反對修訂《逃犯條例》風波爆發以來，李嘉誠從未公開表態。長和系旗下四大上市公司，長和、長實、長建及電能則在日前聯合於多份報章登全版廣告，呼籲“停止暴力行為、期盼理性討論、重建和諧社會”，全文僅18個字。

至於李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅在5月中舉行的集團股東大會時被問到，修訂《逃犯條例》會否影響香港營商環境，當時他表示：“我們在每一個國家都是守法的公民，不是逃犯”。