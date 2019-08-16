慕尤丁：助查種族言論 警將傳召董總扎基爾官有緣

（吉隆坡15日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，警方將傳召董總、國內著名企業家官有緣及印度籍傳教士扎基爾奈克問話，以針對近期涉及種族情緒言論的事件展開調查。

慕尤丁週四發文告指出，他對多方沒有顧及多元族群的敏感，並於近期散播假消息，以及發表種族主義言論的事件非常重視。

“因此，警方將對上述幾名涉及發表種族言論的人士和單位採取果斷行動，以針對事件展開調查。”

他披露，警方也將在近期傳召數人問話，並將對一些人士進行監督。

“一旦我們獲得足夠的證據，就會採取進一步行動，包括對涉及刑事法典第504條文（蓄意侮辱罪名）的人士作出提控。”

他說，警方將與大馬通訊與多媒體委員會（MCMC）合作，以監督網民在社交媒體所發表的言論。“因此，網絡用戶也受促明智地使用社交媒體。”

他也向所有人，包括非馬來西亞公民發出警告說，內政部將毫不猶豫地對任何試圖破壞國家和諧及安寧的人士採取法律行動。

此外，他呼籲各方停止發表猜測性言論，反之，所有人士應等待當局提呈完整的調查報告後，才針對事件評論。

“任何擁有涉及誹謗、種族主義或挑釁性評論訊息或證據的人士，可通過警方的官方社交媒體包括面子書、instagram、推特和youtube上載屏幕截圖，以向執法當局投報。”

“馬來西亞是一個多種族和多宗教的國家。每個公民都應尊重多樣性，並接受這個國家所存在的差異。”