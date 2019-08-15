黃德重啟“反萊納運動” 直到稀土廠被關閉

（新山15日訊）文冬國會議員兼綠色盛會主席黃德說，他將重啟“反萊納運動”，以便持續抗爭，直到萊納稀土廠被關閉為止，與此同時，隨著萊納獲准延長營運，他也將監督該公司能否在限期內滿足政府所提出的條件。

他指出，上述兩件事是他目前所專注的，而他將永遠站在人民這一邊。

“現在有約600公噸的稀土廢料留在國內，那麼，6個月後呢？6個月後是超過上百萬公噸的廢料！”

他週四在新山舉辦的首站重啟反萊納運動──“新馬來西亞必須向萊納說不”的集會上，抨擊原子能執照局失職，因為該局過去已經兩度延長萊納的營運期限，如今又再次批准萊納延長6個月營運期，這與30年前的紅泥山稀土廠事件如出一轍。

“萊納耗費3億令吉建造一座永久廢料儲存設施（PDF）的同時，將犧牲100公頃的森林，屆時，我們將失去不少土地，針對這點，政府準備花幾年時間、耗費多少錢去修複所失去的呢?”

他說，人民仍無法接受永久廢料儲存設施。

“馬來西亞也沒有任何土地適於供萊納建造相關設施，而我們也不能犧牲孩子。”

他形容，萊納現在的情況是“建了屋子卻沒有建廁所”，所以人們的訴求很簡單，就是先“清理”廢料再來談。

出席者包括行動黨士姑區州議員陳泓賓、士乃區州議員鄭凱聰以及北幹那那區州議員楊敦祥等