稀土廠存58萬噸輻射廢料 原能局憂水災或致外洩

（吉隆坡15日訊）原子能執照局指出，目前暴露在空氣中的萊納稀土廠臨時廢料儲存槽（RSF）至今已累積逾58萬噸的放射性水瀝濾淨化固體廢料（WLP），而WLP乃是輻射性廢料。

因此，原子能執照局要求萊納盡快建造永久廢料儲存槽（PDF），以降低輻射性廢料外洩的風險。

“永久廢料儲存槽必須馬上落實，以減少輻射性廢料WLP的囤積風險，由於臨時廢料儲存槽已收集超過58萬噸的WLP，這將面對自然災害如大水災等的威脅。”

原子能執照局聲稱，該局將會緊密觀察，並確保永久廢料儲存槽按照國際標準建造和監管。

目前，萊納的臨時廢料儲存槽設於關丹格賓稀土廠內。

在這之前，行動黨文冬國會議員黃德曾指萊納稀土廠不斷累積廢料，且已累積超過58萬零362噸的廢料，而原子能執照局的上述說法也印證黃德所言不虛。

此外，希盟成員黨如行動黨、公正黨與誠信黨領袖過去一直反對萊納稀土廠，並指稱稀土廠所排出的廢料含有輻射，將影響人民健康。

《希望宣言》雖未直接點名萊納稀土廠與RAPID計劃，卻曾概括性地指將檢討已獲批准的“爭議性發展計劃”，並根據國際良好規範檢視環境政策，執行嚴格規範，以確保大馬不會淪為他國企業財團的廢料垃圾場。

至於萊納也曾多次強調，稀土廠所排出的廢料沒有危害性。

救大馬組織即將於本週日（18日）在關丹舉辦大集會，以示反對萊納稀土廠的運作，屆時，其中一項活動是焚燒希盟的競選宣言，以撻伐政府食言違諾之舉。