【爪夷文書法爭議】董教總積極看內閣決定 陳大錦：與華淡團體商討是否接受

（加影15日訊）對內閣宣布國民型小學四年級國文科爪夷文字單元，交由家教協會、家長及學生的同意才能落實的決定，董總主席陳大錦表示，董教總積極看待此事。

陳大錦於今日出席董教總聯席會議後，詢及內閣對爪夷文字課題所做宣佈時，不願就董教總是否接受或反對內閣的最新決定作進一步表明。

“這起事件的演變非常快，在這方面，董教總積極看待內閣的宣布。”

至於內閣的決定是否在董教總的接受範圍內，陳大錦說，這個問題必須與之前聯署的10個華團和淡米爾教育組織進一步商討後才能定奪。

“我們將會在近期內和相關華團和淡米爾教育組織探討事件演變的過程，因為在這過程中，我們一直同在，我們到時候會再對外公佈（詳情）。”

未聽聞警方開檔查董總

除了表明董教總今天不會對外做出任何重大宣布，陳大錦在受到媒體詢問時也再三強調，董教總是以積極的態度去看待內閣的最新宣布。

有關董教總早前連同10個華團和淡米爾教育組織，在華淡小三機構展開的簽名運動會否持續進行，陳大錦說，後續行動不作改變。

受到追問董教總會否考慮再與教育部會面時，陳大錦只說：“我們會對外宣布。”

此外，他表示，他不曾聽聞警方已經針對接獲投報並開檔調查董總的事。

董總於今日上午10時召開第31屆（2018-2021）中央委員會緊急會議後，跟著與教總展開超過1小時的聯席會議。相信董教總的閉門會議，與內閣昨天宣布爪夷文字最新決定有關。

不過，董教總代表在會議後都三緘其口，不願對外透露更多詳情，同時也表明不會召開記者會。

出席會議的包括教總主席拿督王超群、董總署理主席拿督陳友信和秘書長黃再興。

教育部於昨晚發文告宣布，內閣決定，國民型小學四年級國文科明年起增設介紹爪夷文（tulisan Jawi）繼續推行，但必須得到國民型小學的家教協會（PIBG）、家長和學生的同意才能落實。

根據教育部文告，內閣也維持國文課本中有3頁爪夷文，同時無需經過任何考試或測驗的決定。

教育部指出，內閣也決定以爪夷文命名，而不是爪夷文書法藝術（khat），並以選擇性方式，於2020年在國民型小學四年級、2021年在五年級及2022年在六年級推行。

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