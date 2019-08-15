“下次直接燒你家” 夫婦買二手屋被潑漆追債





（芙蓉15日訊）退休夫婦申訴，他們買下二手屋，今年初入住不久即遭大耳窿二度潑漆，圍牆還被貼上“下次直接燒你家”字眼的恐嚇紙條，更離譜的是，阿窿更以鐵煉將住家鐵柵門鎖上，把兩人嚇得搬到兒子家暫住。

屋主陳文豐(65歲，退休人士）買下芙蓉水晶高原第二期第16路的一間雙層排屋，今年2月與妻子一起搬進去，豈料4月就發生一次潑紅漆事件，當時留下的部分漆跡正打算清理之際，8月12日住家圍牆又被人潑紅漆，前方和旁邊圍牆、屋棚、鐵柵門和車房地上皆沾上紅漆。

鐵煉鎖住家鐵柵門

另外，在屋子的圍牆上還有一張A4白紙，寫著欠債者名字、身份證號碼以及兩組新加坡國際冠碼的電話號碼外，更附上“這是第一次警告，下次直接燒你家”的恐嚇性內容。有鑑於此，陳文豐與妻子王美蘭事發後只好到兒子的家暫住。

陳文豐說，在首次遇潑漆事故時成功報案，第二次欲報警時遭警方以“同一案件”為由推搪，並促他飼養家犬和安裝較好的閉路電視。

由於不堪其擾，陳文豐兒子替他們製作兩面雙語布條懸掛在鐵柵門前，清楚寫上與大耳窿討債的人士毫不相干，希望大耳窿別再騷擾；此外，他也促請借貸者將身份證的地址更換，未免日後帶給他們麻煩。

陳文豐指出，2016年買下屋子並開始裝修，直到今年2月才正式遷入居住，不久卻發生被潑漆的事件，他僅知道欠債者是前男屋主，他與對方稱不上認識。

陳文豐今日在亞沙國會議員謝琪清的陪同下，召開記者會時，如是指出。

促欠貸者換身份證地址

謝琪清說，欠錢還債天經地義，追債者不應該向不相干的人找砸，希望欠貸者更換身份證的地址。

他指出，在基本道德上，既然屋子已經通過合法程序易主，前屋主不應該再使用舊地址，避免發生事情連累不相干的人。

另外，謝琪清也會確保陳文豐報案，無論事件已經發生多少次，警方都必須以個案處理，即使無法找出肇事者，也要警方留下記錄，以備不時之需。