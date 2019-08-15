有條件營運半年 萊納准留下

（布城15日訊）政府今日宣佈，隨著首相和內閣的決定，原子能執照局（AELB）已更新大馬萊納（Lynas）的營運執照長達6個月。

該局今日與能源科藝環境部發表聯合聲明時表示，萊納必須符合其中兩項條件，即重新安置稀土精礦分解與洗滌（cracking and leaching）程序到海外，以及建造永久廢料儲存設施（PDF），方能獲得當局發出的營運執照。

根據聲明，當局制定的其中條件是：

（i）Lynas必須提交在海外建設稀土精礦分解與洗滌（cracking and leaching）的計劃，以重新安置目前正在關丹格賓進行的工廠，離開大馬。

聲明表示，在海外的稀土精礦分解與洗滌設施必須在執照有效期間起4年內建造和開始運作。分解與洗滌設施在海外開始運作後，執照持有者不被允許在關丹格賓生產超過1貝可/克的放射性殘留物。

（ii）萊納斯必須：

a）鑒定建造永久廢料儲存設施（PDF）地點，並需要出示由州政府發出有關興建永久廢料儲存設施的書面準證。執照持有人也必須提交完整的永久廢料儲存設施藍圖計劃以及足夠的融資計劃，以承擔該PDF的整個構建和運營成本。或者，

b）以書面方式提交任何國家的官方同意書，以把關丹稀土廠所排放的水瀝濾凈化固體（WLP）廢料到該國。

（iii）萊納斯必須終止所有重新使用含輻射性的水瀝濾凈化固體以進行土質改良劑“Condisoil”（一種靈活的多用途肥料）的農業研究活動。同時，必須應將之前研發工作中規定的年銷售總額的0.5％提交給大馬政府，作為額外安全抵押，直到“分解與洗滌”在海外開始運營。

聲明表示，政府是在澳洲聯邦政府和西澳州政府通知大馬他們不接受稀土廠所排放含放射性的水瀝濾凈化固體（WLP）殘留物遣返該國後，決定了這些條件。

“上述條款也是根據萊納先進材料工廠執行委員會，在其誌期2018年11月報告中提出的建議而做出的決定。”

聲明指出，萊納需要加快興建PDF設施，以減低目前儲存在臨時殘留物儲存設施（RSF）超過58萬噸的WLP放射性殘留物，且暴露於洪水等自然災害威脅的風險。

聲明也指，原子能執照局將根據國際標準密切監控並確保PDF的構建和運行。

馬哈迪日前指出，政府已取消規定萊納斯稀土廠必須運走廢料，才獲準更新營運執照的條件。

他補充，政府已指示萊納建造永久廢料儲存槽，以處理關丹稀土廠所排放的水瀝濾凈化固體（WLP）廢料。

去年12月，能源及環境部表明，萊納現有的任何臨時執照到期後，必須符合兩項條件，才能更新執照。

萊納稀土廠是在2014年獲得全面營運執照，為期兩年。2016年，這家稀土廠的營運執照獲得更新3年，直到2019年9月2日屆滿。

楊美盈也曾表示，對她而言，內閣這次達成的決定不是最好的，但是肯定比現狀更好。