陳國偉：仿傚德國 日應向二戰受害國道歉





（吉隆坡15日訊）馬來西亞對華特使陳國偉呼籲日本政府仿傚德國政府，為二戰時期的侵略行為，向廣大的亞洲受害國民眾作出正式道歉及賠償。

他於今日在“紀念馬來亞二戰蒙難人民”系列活動紀念儀式上說，由德意日法西斯所發動的世界第二次大戰，給人類數千年文明帶來空前的浩劫，是人類歷史上正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的一場殊死搏鬥。

可是，他說，同為二戰侵略國，同樣罪孽深重的德國和日本，在戰後處理罪責的方式卻迥然不同，在態度上更有天壤之別。

“他們（日本）可以就偷襲珍珠港事件一再向美國道歉，卻連假惺惺的一句對不起也不曾向我們說過。日本人的這些行為反映了他們崇尚武士道精神的一貫思維，是典型的欺善怕惡的心態。”

“我相信，隨著時間的推進，歷史一定會還我們一個正義和公道，以慰二戰蒙難的冤魂之靈。”

陳國偉說，人類在第二次世界大戰之後，又經歷了長期冷戰對抗、恐怖核威懾和局部戰亂的嚴峻考驗。

“但是，歷史前進的趨勢不可逆轉，和平與發展已成為時代的主題，當今世界也受到前所未有的挑戰，維護和平的力量在不斷增長，促進發展的條件在繼續改善。”

他提及，影響和平發展的不確定因素也在增加，傳統安全威脅和非傳統安全威脅的因素相互交織，恐怖主義的危害上升，霸權主義和強權政治有新的表現。

他強調，只有堅持實現國際關係民主化，樹立互信、互利、平等、協作的新安全觀，拋棄強權思維，才能營造和諧穩定、安全可靠的國際社會環境。

700萬建紀念總碑

對廣東義山耗資超過700萬令吉建立二戰人民蒙難紀念總碑，陳國偉說，這是為了總結和吸取這段悲慘的歷史，創造美好的未來。

他說，今天所能享有的太平歲月，不是理所當然，而是抗日先輩們不屈不撓、不斷抗爭，用寶貴的青春和生命換回來。因此，大家要珍惜和平、反對戰爭、緬懷先人、吸取歷史教訓，祈禱生靈塗炭的戰火悲劇不再重演，這是我們後世子孫必須盡的責任和義務，這也是我們今天聚在這裡參與紀念活動的最重要意義。

逾百人出席“紀念馬來亞二戰蒙難人民”系列活動，除了在馬來亞二戰人民蒙難紀念總碑進行鮮花、默哀及放白氣球儀式，宣讀大會聯合宣言，大會也到中華民國男女僑胞慘死墳及雪蘭莪華僑機工回國抗戰殉難紀念碑進行紀念儀式，場面莊嚴。

出席者包括馬來西亞中華大會堂總會署理總會長拿督鍾來福、吉隆坡廣東義山主席李振光。

陳辰代表中國悼念蒙難者

中國駐馬來西亞大使館公使銜參贊陳辰在“紀念馬來亞二戰蒙難人民”儀式上，代表中國大使館向為抗戰捐軀的南僑機工、華僑華人以及在二戰中不幸蒙難的馬來亞各族人民致以深切悼念，並向主辦方致以由衷敬意。

他說，銘記歷史才能開闢未來，第二次世界大戰結束已經七十多年，但世界並不太平，因為帝國主義、霸權主義的幽靈，依然在身邊徘徊，且有個別國家為了一己之私，披著“民主自由”的外衣四處煽動“顏色革命”，不擇手段干預他國內政，處心積慮破壞別國穩定。”

他表示，這種強盜邏輯和野蠻行徑，是國際政治中的萬惡之源，是世界和平穩定的最大公敵。

陳辰：不容外國干涉香港事務

針對中國香港特區近期發生一系列暴力事件，陳辰說，此事件的根本目的，是要癱瘓特區政府，爭奪特區管治權，通過搞亂香港牽制中國發展大局。

除了申明一國兩制是解決歷史遺留香港問題的最佳方案，陳辰強調，中國絕不允許任何勢力假“民主”之名行“港獨”之實，決不容忍任何外國干涉香港事務。

他感謝馬來西亞國民對香港的關心，並期待大家認清真相。

他也對前一段時間，有一些馬來西亞青年是非不分、人云亦云，自以為了解民主自由的真諦，在馬來西亞的國土上表達對香港示威者的支持，表示感到遺憾。

翁清玉：感念先輩含身捐軀

大會聯合主席兼隆雪中華大會堂會長拿督翁清玉說，主辦“紀念馬來亞二戰蒙難人民”活動，旨在感念先輩們含身捐軀的高尚愛國情操，以及緬懷二戰中犧牲性命的所有同胞。

“我們必須讓新生代認識戰爭的無情和毀滅性，深刻體驗歷史事蹟，讓他們理解和平的可貴，所以才會致力於維護和平，與當下環境共創和平。”

他表示，由華總、隆雪華堂和吉隆坡廣東義山一起主辦的815公祭紀念活動系列，有賴於華社領導人的互信及多個聯辦單位攜手努力把各自的活動並成系列。