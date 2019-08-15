老公驚爆外遇 梁靜茹離婚





（台北15日讯）不是吧？离婚？

来自大马的情歌天后梁静茹于2010年嫁给老公赵元同（Tony），婚后育有一子赵奕晨，一家生活幸福和乐，未料周四却爆出两人已离婚，9年婚姻画下句点，台湾媒体指原因是因为他外遇。

对此，赵元同严正否认外遇。“没有这件事情！报导内容不实”，不过赵元同坦承夫妇难免都会吵架，而梁静茹至今尚无回应，她的经纪人则回：“艺人私事不予回应，谢谢关心。”

不久前推出新专辑《我好吗？太阳如常升起》的梁静茹，老公身为最强铁粉，不时转发专辑讯息，当时她笑说：“他说好听，每一张都这样。”而被问到结婚多年如何保鲜，梁静茹幽默回应：“买一个好一点的冰箱！”但受访时一旦话题触及老公，她总是低调不愿多谈，早已被怀疑夫妻感情生变。

同时，梁静茹在另一次访问当中被问到“血拼”课题时，坦言问老公意见没用，和姐妹淘一起互相讨论才有感觉，当时她说：“女生逛街的时候比较有眼光，会互相鼓励，女生爱聊这种啊！”看上什么东西需要把照片传给老公看吗？梁静茹打枪：“直接传给经纪人比较快。”不经意透露在生活上和老公没交集。

两人婚礼分别于2010年2月1日菲律宾、2月19日马来西亚、3月3日台湾台北宴客，3场婚礼总花费超过500万台币（约66万令吉）。