【港反修例示威】特朗普欲晤習近平 要達成貿協先人道對港









（香港、華盛頓15日訊）香港因反修例引發的示威浪潮持續之際，被指在香港問題上對中國不夠強硬的美國總統特朗普，似乎將中美貿易戰與香港問題掛鉤，指中國若想與美國達成貿易協議，必須先以人道方式處理好香港問題。

特朗普在推特發文談到中美貿易戰，他提到，與中國之間恢復通話是好事，中國正在靠貨幣貶值來消化美國加徵關稅的影響，對部分進口中國貨延徵關稅，事實上對美國消費者來說根本沒差，反而是對中國的幫助更大。

他指，中國有數以百萬計的工作崗位正在流向其他不用征收關稅的國家，另有成千上萬的公司正在撒離，中國當然希望與美國達成貿易協議；但他話鋒一轉，稱要先讓中國人道地處理香港問題。

特朗普表示，非常了解中國國家主席習近平，指對方是偉大的領導人，獲得人民尊重，在一些“艱難的問題”是個好人，毫不懷疑習近平希望盡早及人道地解決香港問題，他亦相信對方可以做到。

他的推文寫道：“我完全沒有疑問，習主席希望很快和人道地解決香港的問題，他可以做得到。個人會面？”言論顯示他是在提議針對香港目前的問題，與習近平會面。

近日傳出中國調兵到接壤香港邊境，特朗普周二也發文表示收到相關情報，呼籲各方冷靜，並確保一切安全。美國國務院昨天對有關報導表示深切關注，強烈呼籲中國恪守《中英聯合聲明》，容許香港高度自治。

默克爾籲對話避免暴力

德國總理默克爾昨天也首度對香港局勢發言，呼籲對話解決問題，盡一切努力避免暴力。

法國外長勒德里昂亦表示，法國及其歐洲夥伴正密切留意香港的示威，呼籲香港政府重啟與示威者的對話，結束暴力，和平化解危機。

北京對示威定性升級 武警進駐是一選項

在傳出解放軍在香港邊境集結後，各界都在關注中國會否出動駐港解放軍平亂。

據掌握北京想法的建制派高層指，早前港澳辦的“恐怖主義苗頭”論，是對近日激烈示威的政治定性、對暴力示威的嚴厲警告，倘未來暴力現象持續或升級，“北京派兵會是一個選項，但不是外界所傳的駐港解放軍，而是武警。”

港澳辦發言人楊光週一針對有香港警察遭示威者拋擲汽油彈燒傷一事評論時，稱示威者“喪心病狂”，更首度稱香港出現恐怖主義苗頭。

消息指，楊光所指的“恐怖主義”，被媒體詮釋為可能派武裝力量介入鋪路，“北京會先對大型群眾運動定性，再定對策，當某些被定性為恐怖主義，就有出兵介入的可能；北京將近期的激烈示威定性為恐怖主義苗頭，即已對有可能出兵作出部署。”

港人憂818鎮壓

有香港網友在香港網絡討論區表示，今早6點多有接近20輛解放軍軍車進入香港市區，促請民眾在8月18日要小心，當天是香港民陣發起“止黑暴，制警亂”大遊行。亦有網友推測解放軍入港的2個可能性，一個是中國想要在8月18日清場，另一個就是香港解放軍軍營更換兵力。

日發出旅遊警示 東京市長取消訪港

鑒於香港的反修例示威愈演愈烈，日本外交部對香港發出1級旅遊安全提醒，是自香港1997年回歸中國後的首次。日本東京市長小池百合子亦宣布，取消本月下旬訪問香港和深圳的計劃。

日本的旅遊安全提醒分為4級，其中1級是最輕，4級是建議在當地的國民撤離。外交部說，反修例引發的相關抗議活動，可能導致局勢變化，包括出現游擊式抗議或升級的衝突，而且抗議活動範圍亦擴大到機場與部分觀光景點，估計混亂情勢可能持續，呼籲前往香港的國民注意安全。

美維持“提高警惕”

美國國務院同日維持對香港旅遊警示在4級中的第2級，即需“提高警惕”，但內容有所更新，新增指示威已蔓延到機場，警方采用多種人群管制措施，包括施放催淚氣體。

而據紐西蘭媒體報導，紐西蘭外交貿易部已制定應急計劃，必要時撤離在香港的紐西蘭人。

新加坡、臺灣、韓國、澳門、澳洲、英國、加拿大、愛爾蘭、俄羅斯等皆提升對香港的旅遊警示，呼籲民眾旅港時注意安全。

國泰炒2機師 被轟白色恐怖

香港國泰航空證實，公司已經根據相關聘用條款，中止2名機師的僱傭合約。被炒機師分別是7月28日警民衝突中被控暴動罪的廖頌賢，以及日前涉在網上發佈公司駕駛艙照片闢謠的二副機長。事件引起國泰員工強烈不滿，炮轟公司製造白色恐怖，不排除有員工會發起抗爭行動。工會亦斥國泰未審先判，不符程序公義。

香港空勤人員總工會指，在中國民航局施壓下，國泰近日已先後解僱4人，其中有個案更屬未審先判，有違程序公義。國泰回應稱，公司就任何正進行的程序事宜，均不會發表意見，重申公司遵從所有營運司法管轄區監管機構規定和指引。

港航員工遭解僱

除了國泰解僱2名機師，香港航空一名員工曾在個人社交網站上載反修例及譴責警方濫暴的公開信，前天被高層責罵後，昨天即時被解僱。涉事員工質疑港航借勢解僱不符公司政見的員工，殺一儆百。